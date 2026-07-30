En 2021, el Espanyol de Barcelona pagó esa cifra para quedarse con su fichaje, pues ya había jugado dos partidos para la Albiceleste bajo la tutela de Lionel Scaloni. Y asoma en el horizonte del Capo de Provincia con un zurdo campeón de la Copa Sudamericana.

Hace pocos días, O’Higgins recibió la confirmación de que otro jugador nacido en Argentina que milita en su plantel emigrará a México. Luego de la revancha ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana, Francisco González tomará rumbo a los Xolos de Tijuana.

Pero todo indica que no será el único: el talentoso volante ofensivo Martín Sarrafiore tiene serias chances de reforzar al Atlante y el mismo DT de aquel equipo lo reconoció. Aunque no dio el nombre del “7” del Capo de Provincia, regaló una pista que movió todos los focos hacia él.

En ese contexto, el entrenador de los celestes, Lucas Bovaglio, dejó clarísimo que en caso de cada salida, debe haber un reemplazo. Así ocurrió con el argentino Benjamín Schamine, cuyo lugar fue ocupado por Tomás Avilés. Y surgió un nombre muy potente para reemplazar a una de las dos figuras.

Martín Sarrafiore en acción ante Ñublense el día que O’Higgins pasó a la final de la Copa de la Liga. (Jorge Loyola/Photosport).

Se trata de un jugador de 29 años que desde el 1 julio está en condición de agente libre. Y que en su momento, agosto de 2021, le costó una inversión de 12 millones de dólares al Espanyol de Barcelona. Las referencias son para Matías Vargas, más conocido como el Monito.

Un volante ofensivo y extremo surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield que incluso llegó a ser internacional dos veces por Argentina. “Estaría en carpeta para reforzar a O’Higgins en este mercado”, informó el periodista Diego Díaz a través de su cuenta de X.

Matías Vargas en acción por el Espanyol, donde jugó 57 partidos: anotó cinco goles y regaló ocho asistencias. (Eric Alonso/Getty Images).

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¿De ser promesa en Argentina a O’Higgins? Matías Vargas asoma en el horizonte celeste

Matías Vargas debutó en la selección de Argentina bajo la tutela de Lionel Scaloni, con quien alcanzó a jugar dos partidos en 2018 y ocho años más tarde, apareció en la carpeta de posibles refuerzos de O’Higgins. Está sin club desde que terminó su contrato en Al Fateh de Arabia Saudita.

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También jugó en el Shanghai Port de China y en el Adana Demirspor de Turquía, donde estuvo a préstamo desde el Espanyol. De concretarse, sería un bombazo en esta ventana invernal de traspasos. Aunque no es el único nombre que figura en la carpeta del Capo de Provincia.

Matías Vargas cuando jugaba en el fútbol chino. (Fred Lee/Getty Images).

El citado comunicador Diego Díaz reportó que “Gastón Togni también suena en el club”. En el caso del extremo izquierdo, milita en Peñarol de Uruguay. Eso sí, su paso más destacado fue en Defensa y Justicia. También fue campeón de la Copa Sudamericana en Independiente el 2017 bajo la tutela de Ariel Holan. Otro nombre atractivo para los rancagüinos.

Gastón Togni ante Corinthians en la Copa Libertadores. (Alexandre Schneider/Getty Images).

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¿Cuándo es la revancha de Boca vs O’Higgins?

O’Higgins recibirá a Boca Juniors este jueves 30 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.