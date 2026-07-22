El técnico del Capo de Provincia sabe que vivirá un momento histórico ante los Xeneizes.

Los playoffs de la Copa Sudamericana tendrán presencia chilena. O’Higgins desafía a Boca Juniors en una llave donde no son favoritos, pero bien dicen que de los valientes se cuentan las historias. Así lo cree Lucas Bovaglio.

Luego de superar la fase de grupos en el segundo lugar de la zona que compartió con Sao Paulo, Millonarios y Boston River, ahora el Capo de Provincia viaja a La Bombonera para enseñarle a los Xeneizes cómo se baila “Latinos” de Proyecto Uno.

La tranquilidad de Bovaglio

Lucas Bovaglio arribó esta temporada a O’Higgins y le ha dado un sello al equipo que ha destacado a nivel internacional. Supieron eliminar a Bahía en la Copa Libertadores, luego en la Sudamericana hicieron lo propio ante Millonarios. Boca es la siguiente valla.

“Es el o uno de los más partidos más importantes en la historia de la institución. Estamos ilusionados y ansiosos también“, indicó Bovaglio en la conferencia de prensa previa al partido. La llave comienza en Buenos Aires y la cierran en Rancagua.

“Es de esos partidos en donde el país se encolumna detrás de un equipo y que parte de nuestra misión es dejar el nombre del fútbol chileno lo más alto posible”, complementó el entrenador de O’Higgins de Rancagua.

O’Higgins desafía a Boca. Imagen: Photosport

El duelo de ida del Capo de Provincia ante Boca Juniors será este jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile, en La Bombonera de Buenos Aires. La vuelta será una semana después, en el mismo horario, pero en Rancagua. Bovaglio sabe que deben hacer historia en la Ciudad de la Furia.

“Será una experiencia única. Es de esas citas que quedan en la historia. El partido reúne todos los condimentos para que sea un día histórico, y si es con una alegría, muchísimo mejor”, cerró el entrenador de O’Higgins de Rancagua, y de Chile.