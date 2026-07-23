Leandro Paredes volvió en Boca Juniors recién llegado del Mundial y metió un pase extraordinario para un golazo xeneize: fue el 1-0 contra O'Higgins en Copa Sudamericana.

ver también Zlatan Ibrahimovic despedaza a Paredes por los combos que pegó: “Que agradezca que no estuviese yo ahí”

O’Higgins visita a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, y en el xeneize apareció como titular Leandro Paredes, el mediocampista de 32 años que viene de jugar la final de la Copa del Mundo 2026 con Argentina, en el triunfo de España.

Y la figura del mediocampista está envuelta en la polémica tras la final. Para poner en contexto, ingresó en el segundo tiempo contra España y de entrada metió pechazos y líos. Terminado el encuentro se enfrascó en incidentes con los ibéricos Gavi y Eric García.

Incluso le apareció una tarjeta roja del árbitro esloveno Slavko Vincic, la que posteriormente desapareció pese a su entrevero con los rivales en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

ver también Quiso frenar la pelea de Leandro Paredes post Mundial 2026: Thiago Almada cerca de llegar al Flamengo por 32 millones de dólares

El golazo de Boca a O’Higgins con lujito de Paredes

Ante O’Higgins estuvo en dudas por una fractura de costilla, pero se integró a los entrenamientos recién bajado del avión proveniente de Estados Unidos. Paredes sacrificó las vacaciones y descanso para estar frente a O’Higgins y su esfuerzo le dio frutos a Boca.

Tweet placeholder

Cuando se jugaban los 43 minutos metió un cachetazo que sobró en globito a los centrales celestes y el pase a las espaldas de la zaga de O’Higgins fue capturado por Miguel Merentiel, quien solo frente a Omar Carabalí marcó el golazo del 1-0 parcial para Boca.

ver también Leandro Paredes alza la voz después de la final del Mundial: “Con mucho dolor en el alma”

Asimismo, cuando se jugaban los 56′ y O’Higgins buscaba el empate, en Argentina alucinaron con una barrida de Paredes, que fue al suelo para cortar la jugada de Bryan Rabello y recuperar el balón para los xeneizes.

Tweet placeholder

Resumen:

-Leandro Paredes jugó ante O’Higgins como titular en Boca Juniors por la Copa Sudamericana, esto pese a estar en duda por una fractura de costilla.

-Miguel Merentiel anotó a los 43′ el golazo para Boca Juniors tras una gran asistencia de Leandro Paredes.

-España ganó la final de la Copa del Mundo 2026 frente a Argentina.