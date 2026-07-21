El mediocampista argentino, que protagonizó un tenso cruce con jugadores españoles tras la final del Mundial 2026, habló tras la derrota.

Con el Mundial 2026 ya finalizado, España se consagró campeona tras imponerse por 1-0 a Argentina en el alargue, en una final intensa que estuvo marcada por la polémica y la tensión hasta el último minuto.

Una vez concluido el encuentro, las cámaras captaron a Leandro Paredes enfrentándose a sus rivales. La discusión fue subiendo de tono e incluso uno de los jugadores de la Roja terminó en el suelo, lo que obligó a compañeros y miembros de ambos cuerpos técnicos a intervenir para evitar que el incidente pasara a mayores.

A pocos días de la dolorosa derrota, el mediocampista de Boca Juniors rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje a los hinchas argentinos, agradeciendo el apoyo recibido durante todo el Mundial y dejando una reflexión tras quedarse a las puertas del título.

Leandro Paredes alza la voz tras derrota en la final

A través de sus redes, el jugador dedicó unas palabras a los argentinos. “¡Gracias Argentina! Te amo hoy y siempre”.

“Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”.

ver también La inentendible medida de la FIFA con Leandro Paredes tras ordinaria pelea en la final del Mundial 2026

“Gracias a cada uno que formó parte de esta de selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido. Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”.

En síntesis: