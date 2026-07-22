El defensor del Tottenham compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 llegó a su fin con España como nueva campeona del mundo tras derrotar por 1-0 a Argentina en la gran final. A pocos días del encuentro, uno de los referentes de la Albiceleste rompió el silencio y se refirió al duro golpe que significó quedarse a las puertas del título.

Cristian “Cuti” Romero fue una de las figuras de la selección argentina a lo largo del torneo. El defensor del Tottenham fue titular durante todo el Mundial y volvió a liderar la última línea en la final, donde debió enfrentar el constante asedio del ataque español.

Sin embargo, la resistencia argentina se quebró en el tiempo extra, cuando Ferran Torres marcó el único gol del partido y le dio el título a España. Tras el pitazo final, la desazón se apoderó del plantel albiceleste y varios jugadores expresaron su tristeza a través de las redes sociales, entre ellos el propio Cuti Romero.

Las palabras del Cuti Romero tras la final

A través de sus redes, el defensa se dirigió a la hinchada y habló sobre la dura caída de la albiceleste. “Y está vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio”.

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Agregando que el plantel dio lo mejor que pudo en la final. “Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”.

Cristián Romero alzó la voz tras la eliminación. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

En la misma línea, Romero resalta que les duele no poder darles la cuarta estrella al pueblo argentino, agregando que juegan por ellos y agradecen todo el apoyo que siempre les han dado.

“Hoy toca levantarse, volver a empezar, trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas y este grupo, y al que le toque, va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre”.