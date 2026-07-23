El jugador argentino regresa a su club tras un tenso mundial donde protagonizó más de una polémica que tiene a la hincha inglesa molesta.

Con el Mundial 2026 ya finalizado, los futbolistas comienzan a reincorporarse a sus respectivos clubes para afrontar el inicio de la nueva temporada. Sin embargo, uno de los jugadores que podría enfrentar consecuencias fuera de la cancha es Enzo Fernández, debido a las polémicas que protagonizó la selección argentina.

Uno de los episodios más comentados ocurrió tras la victoria de la Albiceleste sobre Inglaterra en semifinales, cuando los jugadores celebraron exhibiendo una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

El gesto generó un fuerte rechazo en el Reino Unido, especialmente porque varios integrantes del plantel argentino militan en la Premier League, entre ellos Enzo Fernández (Chelsea), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

El drama que podría enfrentar Enzo Fernández en su regreso al Chelsea

La controversia aumentó tras la eliminación de Inglaterra, cuando Fernández publicó una fotografía junto a sus compañeros de selección riendo mientras de fondo sonaba “Wonderwall”, la icónica canción de Oasis que suele ser identificada con la afición inglesa. La publicación fue interpretada por algunos como una provocación y desató una nueva ola de críticas en redes sociales.

La situación incluso llegó al ámbito político británico. Desde el gobierno del Reino Unido reafirmaron su postura respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Falkland sin duda lo son. Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”, declaró Sophie Nazemi, portavoz del primer ministro Keir Starmer.

(Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Por su parte, Nile Gardiner, exasesor de la ex primera ministra Margaret Thatcher y actual analista político, fue aún más allá y pidió que se tomen medidas contra los futbolistas argentinos que juegan en Inglaterra.

“Todo jugador argentino en la Premier League que participó en esta desagradable exhibición antibritánica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto”, escribió en sus redes sociales. Posteriormente añadió: “Comportamiento del tercer mundo. Qué vergüenza en el escenario de la Copa del Mundo”.

De momento, no existe ninguna señal oficial de que las autoridades británicas vayan a adoptar medidas contra los jugadores argentinos, aunque la controversia continúa generando repercusiones a pocos días del cierre del Mundial 2026.

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La otra polémica de Enzo con Chelsea

La tensión también alcanzó al Chelsea. Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, el club inglés publicó un mensaje relacionado con el triunfo de Fernández y sus compañeros.

Sin embargo, la publicación recibió una avalancha de críticas por parte de los hinchas y terminó siendo eliminada de las redes sociales, reflejando el clima de tensión que se generó en torno al futbolista.

No fue el único episodio que protagonizó el mediocampista con los Blues. Meses antes de la final del Mundial, Fernández ya había sido centro de la polémica luego de asegurar, en una entrevista para el canal de YouTube Avirales, que le gustaría vivir en España.

Las polémicas que protagonizó Enzo en el Mundial. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, comentó el volante.

Sus declaraciones no cayeron bien en el Chelsea y el club decidió sancionarlo, dejándolo fuera del encuentro frente al Manchester City por la Premier League. En aquella ocasión, el entrenador de aquel entonces Liam Rosenior fue crítico con las palabras del argentino.

“Es decepcionante que Enzo se exprese de esa manera. No tengo nada malo que decir sobre él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir”, señaló el técnico en conferencia de prensa.