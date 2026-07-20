Valentina Cervantes utilizó sus redes sociales para respaldar al volante argentino luego de la derrota ante España y las críticas que recibió tras su expulsión en la final del Mundial 2026.

Argentina no pudo revalidar el título y terminó perdiendo la final del Mundial 2026 tras caer por 1-0 frente a España en un partido que se definió en el tiempo extra. Enzo Fernández fue uno de los protagonistas de la jornada, aunque no por los motivos que esperaba.

El volante del Chelsea fue el único expulsado del encuentro. A los 90’+3, fue a disputar un balón con Pau Cubarsí en la mitad de la cancha y la acción terminó con el defensor español cayendo de manera aparatosa. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla y decretó su expulsión.

Enzo Fernández fue expulsado de la final del Mundial. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Con un jugador menos durante la prórroga, la Albiceleste vio cómo el encuentro se le hizo aún más cuesta arriba, situación que terminó siendo ampliamente cuestionada por hinchas y comunicadores, quienes apuntaron al mediocampista por la acción que dejó a su selección debilitada en los minutos finales.

Pareja de Enzo Fernández alza la voz tras la final

En medio de las críticas, la pareja de Fernández, Valentina Cervantes, rompió el silencio y compartió un emotivo mensaje en redes sociales pocas horas después de la dolorosa derrota de Argentina en la final del Mundial.

“Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta. Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos”.

Enzo fue expulsado de la final del Mundial. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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“Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amas”.

Cerrando la publicación con: “Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino. ¡Vamos, Argentina! Esto sigue. Porque los sueños no terminan en un partido y el camino todavía tiene muchas páginas por escribir”.