En España quedaron molestos por el gesto de Argentina: dieron la espalda durante la premiación del Mundial 2026.

El desconsuelo de Argentina marcó la final del Mundial 2026, donde España se impuso y se quedó con la preciada corona. Las lágrimas de Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron el ejemplo de la tristeza de los perdedores.

Sin embargo, el pesar de los argentinos mostró su cara más fea durante la premiación de la Copa del mundo. Y es que los jugadores trasandinos tuvieron un gesto que en España no perdonan.

Mientras los campeones del mundo recibían sus medallas y celebraban, los subcampeones le dieron la espalda a la ceremonia y miraron hacia una de las gradas del MetLife Stadium, donde había hinchas argentinos.

“La falta de respeto de Argentina durante la celebración de España“, titularon en Marca. “El gesto rompe con la tradición habitual en las grandes citas futbolísticas“, condenaron también.

Argentina le dio la espalda a la premiación de España | Getty Images

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“Tienen que ser un ejemplo”: Plantel español critica a Argentina tras el Mundial 2026

Después de las celebraciones y la premiación, el plantel español fue consultado sobre la actitud de los argentinos en zona mixta. Dani Olmo dejó un mensaje criticando a los subcampeones por la imagen que dejaron.

“Es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera… Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y creo que ellos también deben ser un ejemplo para todo y para bien“, dijo.