En Buenos Aires siguen los coletazos luego de caer ante España en la definición por el título.

La selección de Argentina regresó a Buenos Aires, pero ni las horas ni el cariño de sus hinchas han podido apagar la penal de perder la final de la Copa del Mundo 2026 ante España.

La Albiceleste aguantó lo que más pudo ante la Roja, pero en el tiempo extra los dirigidos por Luis de la Fuente pusieron el 1-0 definitivo gracias a la anotación de Ferrán Torres. De esta manera, vencieron al campeón vigente y le quitaron el título obtenido en Qatar 2022.

El adiós de referente de Argentina

Pese a que en líneas generales el Mundial de Argentina fue bueno, la caída ante España parece marcar el fin de un ciclo. Las palabras de Lionel Scaloni luego del partido tenían aires de despedida y Lionel Messi, a los 39 años, es complejo que siga.

Uno que confirmó que se marcha de la selección es Nicolás Otamendi. El defensa de 38 años había anunciado antes de la cita planetaria que esta sería su última vez con la Albiceleste. Una vez finalizado el torneo, cumplió su palabra y escribió un emotivo mensaje de despedida.

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“No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho. Porque detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta“, comenzó escribiendo Otamendi en Instagram.

“Gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo. Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida“, cerró el defensa.

De esta manera, Nicolás Otamendi es el primero que cierra su ciclo luego de la dolorosa caída en Norteamérica 2026. El central debutó en Argentina en 2009 bajo el mandato de Diego Maradona. En total disputó 139 partidos, anotando 8 goles. Ganó la Copa América de 2021 y 2024, además del Mundial 2022. Ahora seguirá su carrera jugando por River Plate.