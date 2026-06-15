Otamendi y la humildad de Argentina: La Albiceleste asegura que es el equipo a vencer y al que todos le quieren ganar en el Mundial 2026.

La selección argentina debuta este martes en la Copa del Mundo. Los vigentes campeones planetarios enfrentan a Argelia, por la primera fecha del Grupo J de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En la rueda de prensa previa, el experimentado defensa y capitán de Argentina, Nicolás Otamendi, dejó palabras que llamaron la atención. Es que el zaguero logró reflejar el espíritu humilde del cuadro argentino… junto con lo que se dice “agrandado”.

Otamendi aseguró que esperan el debut con humildad, pero a la vez deja botando que en Argentita se sienten favoritos y el rival a vencer en el Mundial.

“Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición. Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar“, dijo Otamendi.

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Otamendi: el último Mundial con Argentina

Agregó que “cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba”.

Otamendi y Argentina el equipo a derrotar en el Mundial.

Eso sí, Otamandi no olvida que pueden ser sorprendidos con en el debut de Qatar 2022, cuando perdieron frente a Arabia Saudita.

“Tenemos como ejemplo el inicio de Catar. Cualquier equipo te va a complicar. Tenemos que hacer nuestro juego. En líneas generales tenemos que pensar en nuestro juego. Con la calidad de jugadores que tenemos podemos complicar al rival en cualquier momento“, expuso.

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Otamendi sentenció que “disfruto de estos momentos, porque será mi último Mundial con la Selección. Disfruto la competición, el día a día, a mis compañeros, este es mi cuarto Mundial y es maravilloso defender los colores de mi país”.

Resumen:

-Argentina y Argelia juegan este martes por el Grupo J del Mundial 2026.

-Nicolás Otamendi confirmó que disputará su cuarto y último Mundial con la selección.

-Qatar 2022 es recordado como ejemplo por la derrota inicial ante Arabia Saudita.