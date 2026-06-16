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Mundial 2026

Argentina quiere otro Mundial: Messi lidera con triplete el triunfazo ante Argelia para liderar el Grupo J

La Albiceleste le dio un baile a los Zorros del Desierto con el 10 llevándose la pelota para la casa. Eso sí, esto pudo no ocurrir si es que veía la tarjeta roja por una falta que el VAR no acusó.

Por Jp Viluñir Silva

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Lionel Messi marcó un triplete para el triunfo de Argentina ante Argelia.
© Getty ImagesLionel Messi marcó un triplete para el triunfo de Argentina ante Argelia.

Lionel Messi hace soñar a Argentina con ser bicampeones del Mundial. En una jornada histórica a nivel personal, el 10 anotó un triplete para liderar la goleada 3 a 0 de la Albiceleste frente a Argelia en su debut en la cita planetaria de 2026.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni dio un golpe de autoridad en su estreno en el certamen con su capitán viviendo una noche soñada. Y es que además de ser el héroe de la jornada, alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Eso sí, toda esta alegría queda manchada por una falta del 10 que pudo costarle la expulsión de no ser porque ni el VAR ni el árbitro escucharon los reclamos argelinos. Sin duda un debut inolvidable, pero que estará empañado por el debate que ha generado la polémica con la que otra vez favorecen a la Albiceleste.

Lionel Messi lidera el triunfo de Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026

Argentina se permite soñar con levantar otra vez la Copa del Mundo gracias a Lionel Messi. En un partido en el que no la tuvieron fácil, el 10 se vistió de héroe anotando los goles del triunfo 3 a 0 contra Argelia en la primera fecha de la fase de grupos.

Lionel Messi, con 39 años, hace historia en el Mundial anotando un triplete ante Argelia. Foto: Getty Images.

Lionel Messi, con 39 años, hace historia en el Mundial anotando un triplete ante Argelia. Foto: Getty Images.

Después de que le anularan un tanto en el arranque, el astro trasandino se destapó y con todo. En los 17′ de juego, recibió un balón a 35 metros del área y se giró para avanzar unos metros antes de sacar un zapatazo a distancia para marcar el 1 a 0.

Hasta ahí todo era alegría, pero en la media hora de juego el 10 protagonizó una jugada por la que pudo irse expulsado. Un tremendo planchazo contra Aïssa Mandi fue reclamado con todo por Argelia. La repetición en TV reveló la fea falta por la que exigían la tarjeta roja, pero ni el árbitro ni el VAR lo vieron. De hecho, ni amarilla se llevó.

Con el debate instalado en redes sociales, Lionel Messi se enfocó en la cancha y salió con todo al segundo tiempo. Fue así como en los 60′ un remate de Alexis Mac Allister le dejó el rebote servido en el área al legendario jugador para el segundo personal y el 2 a 0 del encuentro.

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Pero al 10 todavía le quedaba algo más que decir en el duelo. Cuando el reloj marcaba los 76′ y luego de una gran jugada colectiva, definió con un remate ajustado al palo derecho del portero Luca Zidane para el 3 0. Uno con el que alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de los mundiales. Mérito suficiente para salir ovacionado de la cancha en los 80′.

El resultado le permite a los trasandinos instalarse desde ya en lo más alto del Grupo J con tres puntos y a la espera de lo que pase entre Austria y Jordania este miércoles 17 de junio desde las 12:00 horas. Ahí se sabrá si quedan solos en la cima o si los acompañará alguno de ellos.

Lionel Messi brilla y deja a Argentina más que entusiasmada con ser bicampeones. La Albiceleste comienza la defensa del título del Mundial con un baile a Argelia de la mano de su leyenda, pero con una mancha que dará que hablar.

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90+6' - ¡FINAL DEL PARTIDO!

Argentina golea 3 a 0 a Argelia gracias al triplete de Lionel Messi. ¡Gracias por seguir el partido junto a nosotros! Hasta la próxima.

82' - CAMBIOS EN ARGELIA

Ramiz Zerrouki y Adil Boulbina ingresan por Nabil Bentaleb y Farès Chaibi.

79' - CAMBIOS EN ARGENTINA

Bajo una ovación, Lionel Messi y Cristian Romero son reemplazados por Nicolás Otamendi y Nico Paz

75' - ¡GOOOOOL DE ARGENTINA!

Triplete de Lionel Messi, que aprovecha una jugada elaborada y define con un remate desde fuera del área para el 3 a 0.

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69' - ¡ÚLTIMA PAUSA DE HIDRATACIÓN!

Con una Argentina relajada y una Argelia obligada a una remontada, los jugadores escuchan indicaciones al costado de la cancha.

64' - CAMBIOS EN ARGELIA

Hicham Boudaoui, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa son reemplazados por Houssem Aouar, Mohamed El Amine y Riyad Mahrez.

60' - ¡GOOOOOL DE ARGENTINA!

Alexis Mac Allister prueba con un remate a distancia y el rebote le queda servido a Lionel Messi para el 2 a 0 ante Argelia.

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55' - CAMBIOS EN ARGENTINA

Nicolás González y Julián Álvarez reemplazan a Lautaro Martínez y Thiago Almada.

45' - ¡COMIENZA LA SEGUNDA ETAPA Y CON CAMBIO!

En Argentina, Nahuel Molina reemplaza a Gonzalo Montiel.

45+4' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

En un intenso partido, Argentina vence por la cuenta mínima a Argelia en el Mundial.

32' - ¡EMPEZARON LAS POLÉMICAS PARA ARGENTINA!

Lionel Messi entra muy fuerte y todo Argelia reclama su expulsión, pero el VAR no ve nada raro y lo mantiene en la cancha.

24' - ¡PAUSA DE HIDRATACIÓN!

Después de un arranque frenético, ambos equipos ordenan ideas para salir a enfrentar la última parte del primer tiempo.

17' - ¡GOOOOOL DE ARGENTINA!

Quién otro que Lionel Messi, que saca un misil a distancia para sorprender al arquero y anotar el 1 a 0 frente a Argelia.

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8' - ¡GOL ANULADO A ARGELIA!

Fares Chaibi sorprende a todos y se mete por la izquierda para rematar libre, anotando el 0 a 1. Sin embargo, cuando todo era alegría el VAR canceló todo por offside.

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5' - ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

Lionel Messi rompe líneas y se mete entre la defensa para quedar solo frente al arco, definiendo con clase. Sin embargo, estaba fuera de juego por muy poco.

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1' - ¡ARRANCA EL PARTIDO!

Argentina y Argelia se enfrentan en un partido que promete en el Mundial 2026.

¡LA ALBICELESTE ES LOCAL!

Con gran cantidad de hinchas de Argentina en las tribunas, ya está todo listo para el pitazo inicial.

¡CON MESSI A LA CABEZA!

Así sale Argentina a hacer el calentamiento antes del duelo con Argelia.

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¡EL ONCE DE ARGELIA!

Así van a dar la sorpresa los Zorros del Desierto:

¡FORMACIÓN DE ARGENTINA!

Estos son los 11 elegidos de la Albiceleste:

¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

El choque entre Argentina y Argelia será transmitido en TV por la señal de cable de DSports (610//1610) y señal abierta en Chilevisión. La transmisión online estará a cargo de Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y las plataformas de CHV.

¡NO ES UN RIVAL CUALQUIERA!

Argelia es uno de los equipos más importantes de África y, más allá de no ser favorito, aspira a amargarle las cosas a Argentina. Sus figuras, su táctica y más aquí.

¡UN CAMPEÓN DEL MUNDO CON PROBLEMAS!

Emiliano Martínez enciende alarmas en la previa del duelo de Argentina ante Argelia luego de arrastrar molestias en su mano derecha durante toda la preparación. Conoce más aquí.

¡COMIENZA LA DEFENSA DEL TÍTULO!

¡Muy buenas noches! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles del debut de Argentina, el campeón del mundo, ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

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