Se comienzan a definir los primeros clasificados a 16avos de final en el Mundial 2026. Junto con eso, ya hay elencos que se han despedido. Esta fecha se abrió con el duelo entre República Checa y Sudáfrica y se cerró con el encuentro entre Colombia y RD Congo.

Pocos partidos no han cumplido la expectativa en esta segunda fecha del Mundial. Si bien hay equipos que no han cumplido con la categoría que uno esperaría de una Copa del Mundo, lo cierto es que esto no ha impedido el brillo de los partidos.

Acá te presentamos un resumen de lo que ha sido la segunda fecha del Mundial 2026, repartida por cada uno de los grupos. Consideramos las polémicas, las grandes actuaciones y, por supuesto, los propios partidos. ¡Allá vamos!

Grupo A

Partidos

República Checa vs Sudáfrica: 1-1 (Michal Sadilek, 6′, para República Checa | Teboho Mokoena, 83, para Sudáfrica).

Dos selecciones que han mostrado desempeños bajos en este Mundial 2026. Mientras que República Checa construye y basa mucho en los centros al área, los sudafricanos metieron ganas ante los europeos y consiguieron un punto merecido. Esto último, no tanto por un juego lucido, sino por el empuje de los Bafana Bafana, que se vio recompensado con un tardío penal.

México vs Corea del Sur: 1-0 (Luis Romo, 50′, para México).

Sin hacer un partido deslumbrante, México pasó fácilmente la fase de grupos tras derrotar a Corea del Sur. El tanto de Luis Romo se debió más a un error surcoreano que a un gran mérito azteca. Ahora, los cuates irán ante República Checa, sin nada que jugarse, pues el primer lugar del Grupo A ya es de ellos.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo A

Nombre: Edson Álvarez

País: México

Edad: 28 años

Club: Fenerbahce (Turquía)

Líder y cemento de la zaga mexicana, Edson Álvarez tuvo una sólida actuación para mantener la mínima ventaja con la que México se mete a la siguiente ronda | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo A

Invasión K-Pop en Guadalajara. En el duelo entre Corea del Sur y México, las gradas del estadio se vieron invadidas por personajes famosos de la escena musical del país asiático. Así, personajes como Karina y Winter (del grupo Aespa), Hayoung (de Apink) y la solista Kwon Eun-bi (exlíder de IZ*ONE) dijeron presente, desatando locura entre los fanáticos.

Pero, el chocuqe cultural no se dio solamente en las gradas de Jalisco. También ocurrió una extraña situación entre el técnico mexicano, Javier Aguirre y su ex pupilo en el Mallorca, Kang-in Lee. El DT azteca se mostró en una actitud pasivo-agresiva con el surcoreano y después del partido declaró: “Le dije que si se acercaba le iba a dar una patada. Y que se veía muy mal su pelo, horrible. Se pintó unos rayos horrorosos, unas mechas espantosas”.

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Grupo B

Partidos

Suiza vs Bosnia y Herzegovina: 4-1 (Johan Mansambi, 74′ y 90′; Rubén Vargas, 84′; y Granit Xhaka, 90+7′, para Suiza | Ermin Mahmic, 90+3′, para Bosnia y Herzegovina)

Extraño duelo en el SoFi Stadium. Parecía apretado, difícil para los helvéticos, que asediaban el área de Bosnia y no conseguían el tanto. Dos cosas cambiaron el partido. Primero, entró Johan Manzambi, el autor del primer tanto, a los 71′. Segundo, Muharemovic se ganó la tarjeta roja y esto permitió la arremetida de los suizos que terminaron clavando cuatro estacas en total. Todo, a partir del tercer cuarto de juego.

Canadá vs Qatar: 6-0 (Cyle Larin, 16′; Jonathan David, 33′, 45+3′ y 90+2′; Nathan Saliba, 64′; y Mohammad Al Mannai [autogol], 75′).

Exhibición canadiense en Vancouver. Los locales le pasaron por encima a una Selección de Qatar que se dedicó a pegar y se desesperó cuando se vio tan ampliamente superada. Los dueños de casa aprovecharon cada una de las ocasiones, con un Jonathan David que estuvo intratable.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo B

Nombre: Jonathan David

País: Canadá

Edad: 26 años

Equipo: Juventus (Italia)

Con Jonathan David, Canadá encontró su carta de gol: marcó tres ante Qatar | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo B

Impactante. El jugador canadiense, Ismael Koné, sufrió una fea lesión en el duelo ante Qatar. La fea falta de Assim Madibo le dejó, literalmente, un pie colgando al futbolista norteamericano. Sus compañeros, como correspondía, se fueron sobre el agresor y estuvo cerca de formarse tremenda pelea. Finalmente, en un heroico gesto, el lesionado se fue en camilla y saludando a la hinchada, que coreó su nombre. De hecho, su compañero, Nathan Saliba, le dedicó su gol, levantando su camiseta.

Además, con la tremenda goleada canadiense, esta nación pasó de tener tres goles en siete partidos disputados en mundiales, a tener nueve tantos en ocho encuentros. El promedio histórico cambió en tan solo un duelo.

Grupo C

Partidos

Marruecos vs Escocia: 1-0 (Ismael Saibari, 2′, para Marruecos).

El gran Marruecos que llegó a las semifinales de Qatar 2022 no ha sido tan arrollador este 2026. Esto quedó claro en el duelo ante Escocia, donde, pese a partir ganando cuando el reloj marcaba el minuto y cuarto de juego, los norafricanos sufrieron ante unos europeos con ciertas limitantes en el ataque. Es, de hecho, esto último, lo que permitió que el marcador no fuese otro.

Brasil vs Haití: 3-0 (Matheus Cunha, 23′ y 36′; y Vinicius Junior, 45+3′, para Brasil).

¿Qué le pasó a Brasil? En 22 años, el elenco sudamericano ha pasado de ser una potencia imparable a nivel planetario, a ser un equipo débil, sin brillo, con jugadores de segundo nivel en sus respectivos equipos europeos. Pese a esto, aún cuentan con individualidades de tremenda factura, por lo que se valieron de ellos para pasarle por encima a un débil Haití.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo C

Nombre: Matheus Cunha

País: Brasil

Edad: 27 años

Equipo: Manchester United (Inglaterra)

Cuando Brasil anda mal, recurre a sus individualidades. Ante Haití, el que sacó la cara por el equipo fue Matheus Cunha, jugador del Manchester United, que marcó dos goles | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo C

Las noticias malas se acumulan para Brasil. Al rendimiento tibio de su selección, ahora se suma la lesión de Raphinha, quien tuvo que dejar el campo de juego ante Haití, con claras muestras de dolor. Aún no se sabe la magnitud del problema.

Donde sí se sabe más la magnitud, es en las repercusiones que provocaron las declaraciones de Vampeta. El ex seleccionado brasileño aseguró que Raphinha está pasando por serios problemas económicos y que su única salvación para quedar en saldo positivo es que compren su pase desde el fútbol de Medio Oriente. Esto también estaría repercutiendo fuertemente en su performance en la Copa del Mundo.

Grupo D

Partidos

Estados Unidos vs Australia: 2-0 (Cameron Burgess [autogol], 11′; y Alexander Freeman, 43′, para Estados Unidos).

Estados Unidos simplemente ratificó lo hecho en su debut ante Paraguay. Con un fútbol impecable, los dueños de casa han demostrado que en esta Copa del Mundo están hechos para avanzar hasta instancias importantes. Los australianos, por su parte, no tuvieron mucho que decir ante la ofensiva y el planteamiento rival.

Paraguay vs Turquía: 1-0 (Matías Galarza, 2′, para Paraguay)

Si te piden un ejemplo de pillería sudamericana, muéstrales el partido entre Paraguay y Turquía. Los guaraníes vencieron a los otomanos con un gol tempranero de Galarza y de ahí en más se dedicaron, la mayor parte del tiempo, a pasar en el piso, alegarle al árbitro y provocar al contrario. Si bien no es un fútbol vistoso, lo de la Albirroja tuvo tintes heroicos y demuestra, una vez más, que hay más factores que el buen juego en un duelo mundialista.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo D

Nombre: Matías Galarza

País: Paraguay

Edad: 24 años

Equipo: Atlanta United (Estados Unidos)

Sacó un misilazo de otro partido ante Turquía, dejó con vida a Paraguay y hurtó un reloj: larga vida a Matías Galarza, el héroe guaraní | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo D

Anotó el gol y dejó con vida a Paraguay en esta Copa del Mundo. Pero, esa no es la única gracia de Galarza. El jugador guaraní aprovechó que al árbitro se le había caído el reloj, lo levantó del suelo y se lo puso. Así de sencillo. Hurto en pleno Mundial. Y esta vez no fue un árbitro el que le robó a un equipo, sino al revés. Obviamente, después lo devolvió.

Sumémosle otra gran virtud al jugador paraguayo. Galarza ha convertido, hasta ahora, el gol más rápido en lo que va de Mundial. Lo marcó cuando el cronómetro marcaba un minuto y cinco segundos de juego.

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Grupo E

Partidos

Alemania vs Costa de Marfil: 2-1 (Deniz Undav, 62′ y 90+4′, para Alemania | Franck Kessie, 30′, para Costa de Marfil)

Qué partido más desgraciado para Costa de Marfil. Los Elefantes hacían un buen duelo ante Alemania, lo ganaban, y, de repente, todo se derrumbó. De hecho, Adingra tuvo servido un gol y tomó una pésima decisión. A la jugada siguiente, Undav, que vino desde la banca, puso la igualdad. Y, luego, vino el doblete del ex goleador de la Segunda División de Bélgica.

Curazao vs Ecuador: 0-0

Misión casi imposible la de Ecuador, tras el empate sin goles ante Curazao. El elenco dirigido por Sebastián Beccacece sigue con la pólvora mojada. Ante los caribeños se volvieron a ver las falencias a la hora de definir. Sobre todo, de Enner Valencia, que tuvo dos ocasiones claras de gol y las falló increíblemente. En cuanto al elenco de la Concacaf, no hay mucho que decir, ya que fueron a defenderse y pusieron el cerrojo desde el minuto uno. Claro que, también se aproximaron al arco de Galindez.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo E

Nombre: Deniz Undav

País: Alemania

Edad: 29 años

Equipo: VfB Stuttgart

Deniz Undav entró desde la banca y simplemente dejó a Alemania en la siguiente ronda, tras anotar un doblete y darle vuelta el partido a Costa de Marfil | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo E

En Ecuador, Sebastián Beccacece ha pasado a ser una persona non grata. El técnico argentino es repudiado por los resultados que ha sacado con una de las generaciones más talentosas que se ha visto en la Tri. Eso hizo que la familia del propio ex DT de Universidad de Chile fuera acosada por el público presente en el estadio de Kansas City. Polémico.

Los que también vivieron momentos de amargura fueron los hinchas teutones. El VAR hizo rabiar a Alemania en dos ocasiones durante el duelo ante los marfileños. Al minuto 21, Aleksandar Pavlović anotó de cabeza, pero el tanto fue anulado por una presunta infracción sobre el arquero Yahia Fofana. Por si fuera poco, al 38′, Kai Havertz celebró lo que era el empate provisional, pero el VAR volvió a intervenir por una falta previa de Jamal Musiala sobre Odilon Kossounou.

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Grupo F

Partidos

Países Bajos vs Suecia: 5-1 (Brian Brobbey, 5′ y 17′; Cody Gakpo, 47′ y 54′; y Crysencio Summerville, 89, para Países Bajos | Anthony Elanga, 59′, para Suecia).

Si alguna duda habían dejado en su primer partido, ante Japón, los neerlandeses ahora simplemente arrasaron con Suecia. Un equipo muy ofensivo y de mucha intensidad puse de rodillas a Viktor Gyokeres y compañía, que en algún momento tuvieron un despertar tardío, pero sin grandes repercusiones en el resultado. La Naranja es cada vez más Mecánica.

Japón vs Túnez: 4-0 (Daichi Kamada 4′; Ayase Ueda 31′ y 83′; y Junya Ito, 69′, para Japón).

Túnez hizo de todo para no sufrir nuevamente una goleada histórica. Entre las medidas que se tomaron, estuvo echar al técnico Sabri Lamouchi. En su lugar, asumió Hervé Renard, quien tuvo que sufrir otra goleada, esta vez ante Japón. Los nipones fueron ampliamente superiores a los norafricanos y se hicieron un par de chalas con el cuadro de las Águilas de Cártago.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo F

Nombre: Cody Gakpo

País: Países Bajos

Edad: 27 años

Equipo: Liverpool

Cody Gakpo dejó loca a la zaga sueca y se transformó en el más desequilibrante de una Selección de Países Bajos que se vistió de Naranja Mecánica | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo F

El partido entre Japón y Túnez pasó a la historia por algo que no tiene nada que ver con ninguna de las dos selecciones en cuestión. Resulta que el duelo entre ambos combinados fue el número mil en la historia de los Mundiales, un hito que muy pocos tuvieron en cuenta.

Por otro lado, los japoneses fueron tan ampliamente superiores, que los números de las estadísticas fueron simplemente ridículos. Por ejemplo, Japón tuvo el 60% de la posesión y tuvo 11 remates al arco, ante apenas 2 del conjunto tunecino. De hecho, uno de los tiros fue salvado por muy poco por el portero tunecino, lo que debió ser revisado en el VAR. La repetición del chequeo automático mostró que por muy poco el balón no atravesó la línea de gol. Realmente milimétrico.

Grupo G

Partidos

Bélgica vs Irán: 0-0

Bélgica está en un proceso de renovación de su plantel. El cuadro europeo no ha conseguido hacer la transición hacia un elenco competitivo, pese a contar con grandes jugadores, de la talla de Thiabaut Courtois y Kevin De Bruyne. Esto se notó de sobremanera en el partido ante Irán, donde, pese dominar, pudieron perder ante los persas. De hecho, un gol del Team Melli fue anulado por el VAR, tras un offside milimétrico.

Egipto vs Nueva Zelanda: 3-1 (Mustafa Zico, 58′; Mohamed Salah 67′; y Trezeguet, 82′, para Egipto | Finn Surman, 15′, para Nueva Zelanda).

Si bien los oceánicos partieron ganando ante Egipto, el equipo de Mohamed Salah demostró paciencia y solvencia para darlo vuelta. En el segundo tiempo, los Faraones consiguieron remontar el marcador y sumar la primera victoria en la historia de sus mundiales. Por si fuera poco, se posicionaron como los líderes del Grupo G.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo G

Nombre: Alireza Beiranvand

País: Irán

Edad: 33 años

Equipo: Tractor SC (Irán)

El portero iraní se transformó, prácticamente, en un héroe nacional, al tapar todo lo que Bélgica intentó en la igualdad 0-0 entre ambas selecciones | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo G

El atajadón del Mundial. Alireza Beiranvand hizo una tapada increíble en el duelo entre Irán y Bélgica. El meta, que tiene el Récord Guinness del saque con la mano más largo de la historia del fútbol, le tapó un tanto a De Cuypers desde el suelo. Y su atajada le valió una notoriedad mundial increíble.

Además de esto, el elenco de Irán ha sido bastante noticioso. El propio Taremi, goleador persa, tuvo palabras de aliento para el resto de sus compañeros en la previa con Bélgica. “Quieren humillarnos… Desde el mismísimo principio, sean firmes. Seamos unidos como un solo corazón”, dijo, entre otras cosas, el delantero persa.

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Grupo H

Partidos

España vs Arabia Saudita: 4-0 (Lamine Yamal, 10′; Mikel Oyarzábal, 21′ y 24′; y Hassan Al-Tambakti [autogol], 49′, para España)

España tenía pinta de ser candidato fijo a ser campeón. Pero, tras el empate sin goles ante Cabo Verde, muchos comenzaron a dudar. No obstante, ante Arabia Saudita las cosas resultaron de manera perfecta. El cuadro ibérico no sólo fue superior, sino que simplemente le pasó la aplanadora a los saudíes, que esperan derrotar a la sorpresa del momento, los caboverdianos, para dejar afuera a Uruguay y pasar de fase.

Cabo Verde vs Uruguay: 2-2 (Kevin Lenini, 21′; y Helio Varela, 61′, para Cabo Verde | Maximiliano Araújo, 44′; y Agustín Canobbio, 45+6′, para Uruguay)

¡Qué le pasa a Uruguay! El cuadro del Loco Bielsa no pudo con la muralla de Cabo Verde y terminó, además, sufriendo con dos goles tontos. Muslera fuer un verdadero colador y muchos se preguntaron por Rochet. Ahora, está muy difícil la clasificación a 16avos. Habrá que buscar un resultado ante España.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo H

Nombre: Lamine Yamal

País: España

Edad: 18 años

Equipo: Barcelona (España)

A Lamine le bastó una titularidad para demostrar que España, con el dentro del campo, es una selección distinta. Anotó el primer tanto de los ibéricos en este Mundial 2026 | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo H

Muslera se transformó en el verdadero villano de esta jornada para Uruguay. El portero charrúa tuvo una performance paupérrima ante Cabo Verde y fue el gran culpable en loes goles que marcó la selección africana. Lo más loco de esto es que el portero de Estudiantes de La Plata fue titular por sobre Sergio Rochet, arquero del Inter de Porto Alegre. ¿Qué onda Marcelo Bielsa?

Además del mal momento de Muslera, el partido de Uruguay tuvo otro momento histórico. Se trata del priemr gol en la historia de Cabo Verde en las Copa del Mundo. Fue obra de Kevin Lenini, quien pasó a la historia del pequeño archipiélago.

El histórico Kevin Lenini | Getty Images

Grupo I

Partidos

Francia vs Irak : 3-0 (Kylian Mbappé, 14′ y 54′; y Ousmane Dembélé, 66′, para Francia)

Partido interrumpido y con demasiada piedad. Francia pudo hacerle diez goles a una Selección de Irak que asusta menos que inspector de Liceo. Kylian Mbappé fue el distinto en ataque y Oliseh pudo marcar un tremendo golazo. Más allá de eso, el triunfo de Les Bleus era más que esperable.

Senegal vs Noruega: 2-3 (Ismaila Sarr, 53′ y 90+3′, para Senegal | Marcus Pedersen, 43′; y Erling Haaland, 48 y 58′, para Noruega)

Senegal aguantó muy bien ante Francia, en su primer duelo. Pero, ante Noruega se vieron todas las falencias del equipo africano. Poca contundencia en ataque, floja defensa y un equipo que deja muchas dudas para encarar el final del Grupo I. Mientras tanto, los noruegos tuvieron una felicidad absoluta, con Erling Haaland al mando. La alegría del Androide es la sonrisa de todos.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo I

Nombre: Erling Haaland

País: Noruega

Edad: 25 años

Equipo: Manchester City (Inglaterra)

La alegría de un jugador que se lo merece. Erling Haaland ha comandado el buen presente de la Selección de Noruega y en tan solo dos partidos ya acumula cuatro goles en el Mundial 2026 | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo I

La celebración de la Selección de Noruega dio la vuelta al mundo. Los Vikingos Rojos vencieron a Senegal y festejaron como mejor saben hacer: simulando que remaban en un barco. Esta celebración la hicieron en conjunto con los hinchas y generaron un video que se hizo viral en redes sociales.

Otra cosa anecdótica que pasó esta jornada fue el diluvio que cayó en Filadelfia. El duelo entre Francia e Irak tuvo que ser suspendido por dos horas y once minutos, siendo el primero del Mundial que pasa por esto.

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Grupo J

Partidos

Argentina vs Austria: 2-0 (Lionel Messi, 38′ y 90+5′)

Si su “especialista en fútbol” favorito le dojo que Lionel Messi estaba jubilado, simplemente reemplácelo. La Pulga, con 38 años, dio una demostración de fútbol con la que pocos podrían empezar a poner en duda su calidad. Todo un país en los hombros de esta tremenda “cabra”, que no se aburre de trepar y trepar.

Argelia vs Jordania: 2-1 (Nadir Benbouali, 69′; y Amine Gouiri, 82′ para Argelia | Nizar Al-Rashdan, 36′, para Jordania).

Jordania sorprendió de partida, pero Argelia supo recuperarse. Dos pelotas paradas le dieron el triunfo a los norafricanos. Eso bastó para dar el partido, lo que los magrebí lograron cuando el encuentro comenzaba a llegar a su fin. Ahora, los argelinos irán por su clasificación ante Austria.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo J

Nombre: Lionel Messi

País: Argentina

Edad: 38 años

Equipo: Inter Miami (Estados Unidos)

Ni el más profundo negacionismo puede llegar a poner en duda que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Anotó dos goles en el triunfo de Argentina ante Austria y se echó toda una nación al hombro. INCREÍBLE | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo J

Lo más obvio: Lionel Messi consiguió una marca impresionante. En el triunfo 2-0 ante Austria, la “Cabra” marcó un doblete y siguió estirando su récord de máximo goleador de toda la historia de los mundiales. Es el único jugador de Argentina que ha marcado en este Mundial 2026.

Por otro lado, Lionel Messi, a sus 38 años, pasó a ser el máximo goleador del torneo. La Pulga lleva cinco goles en esta Copa del Mundo y suma un total de seis encuentros seguidos anotando en este torneo, tras los goles en Qatar 2022.

Argentina ha demostrado su “Messidependencia” | Getty Images

Grupo K

Partidos

Portugal vs Uzbekistán: 5-0 (Cristiano Ronaldo, 6′ y 39′; Nuno Mendes, 17′; Abduvakhid Nematov [autogol], 60′; y Rafael Leao, 87′, para Portugal)

Despertó el último favorito. Portugal no había conseguido una victoria en su primer encuentro ante República Democrática del Congo, pero terminó despejando toda duda, igual que España. Cristiano Ronaldo, otro que faltaba por levantarse, lo hizo y con todo. Marcó un doblete y celebró con un “Siuuu”.

RD Congo vs Colombia: 0-1 (Daniel Muñoz, 76′, para Colombia)

Colombia tuvo un partido complicado. Si bien dominó a República del Congo, le costó traducir esto en una ventaja en el marcador. Daniel Muñoz fue el hombre distinto de los cafeteros, que de primera puso el único tanto del duelo, consiguiendo la clasificación de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo K

Nombre: Cristiano Ronaldo

País: Portugal

Edad: 41 años

Equipo: Al Nassr

Dos goles y un récord: Cristiano Ronaldo logró lo que muchos dudaban. CR7 era el protagonista de la generación de cracks que aún no brillaba. Y lo hizo | Getty Images

Grupo L

Partidos

Inglaterra vs Ghana: 0-0

Nadie esperaba esto. Tras el tremendo arranque de Inglaterra en la primera fecha, ante Croacia, todos creían que los Three Lions le pasarían la máquina a Ghana. No obstante, no solo no pasó, sino que, además, los africanos pudieron fácilmente sorprender. Faltó estar más finos en la definición. Un cero a cero que termina siendo una verdadera sorpresa en el Mundial 2026.

Croacia vs Panamá: 1-0 (Ante Budimir, 54′, para Croacia)

Croacia era amplio favorito ante Panamá. Pero, en la misma lógica del primer partido, los Canaleros fueron un hueso duro de roer. Es por esto que los balcánicos necesitaron un empuje extra para conseguir la victoria. Llegó de una jugada que implicó más errores de los centroamericanos, que aciertos de los europeos.

Jugador estrella en la segunda jornada del Grupo L

Nombre: Ante Budimir

País: Croacia

Edad: 34 años

Equipo: Osasuna

El jugador croata fue el que salvó al elenco balcánico en un partido que resultó muy difícil | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la segunda fecha del Grupo L

Si en el primer encuentro de Ghana, Thomas Partey no había podido jugar, debido a la negación de Canadá para entrar a su territorio (por mantener acusaciones por violencia sexual), en Estados Unidos, jugó. De hecho, el jugador inglés. Djed Spence, le habría negado el saludo en la previa del pitazo final. Los medios ya hablan de eso.

Ghana, que había hecho pocazo en el duelo ante Panamá, consiguió un punto impresionante ante los británicos, que prácticamente les vale el paso a los 16avos de final. ¿Qué le pasó a los británicos? Una jugada sobre el final de Ghana pudo ser realmente una hecatombe para los europeos, que tuvieron todas las posibles en un encuentro.