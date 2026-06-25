Tras debutar por fin en el Mundial 2026, Neymar habló con la prensa y dedicó palabras para Lionel Messi.

Neymar vivió una jornada más que especial en el Mundial 2026. Tras superar su lesión, el delantero sumó minutos en el triunfo de Brasil sobre Escocia y la clasificación del Scratch a los 16avos de final.

La previa de la Copa del Mundo estuvo marcada por las dudas respecto al jugador del Santos, quien se lesionó poco antes de viajar a Estados Unidos. Se perdió los partidos contra Marruecos y Haití, pero por fin debutó.

“Me emocioné, lloré solo en el vestuario porque volver a vivir todo esto es un alivio enorme. Siempre he soñado con vestir la camiseta de la selección, con jugar un Mundial y tal vez incluso ganarlo”, dijo después en zona mixta.

“Obviamente fue duro estar apartado un tiempo, pero no dejé de entrenar. Pasé casi 25 días entrenando duro para estar listo“, declaró la estrella brasileña.

Esto dijo Neymar | Getty Images

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“Sabe que me importa mucho”: El mensaje de Neymar a Lionel Messi en el Mundial 2026

No fue el único tema que abordó: además, Neymar tuvo palabras para amistad que tiene con Lionel Messi. “Es mucho mejor persona fuera del campo. Es bueno en el campo, ¿verdad? Imagínate fuera de él“, relató.

“Estoy muy feliz de haberlo conocido, de haber jugado con él, es un gran amigo. Hablamos mucho, incluso hoy, él sabe que me importa mucho“, cerró.