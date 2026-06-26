Mientras Marcelo Bielsa vive un delicado momento al mando de Uruguay en el Mundial 2026, dos exdirigidos lo invitan a Chile.

Uruguay se juega la vida en el Mundial 2026 en medio de un delicado momento para Marcelo Bielsa. La prensa charrúa reportó que un grupo de jugadores encaró al DT por cómo ha llevado el proceso en la Copa del Mundo.

El rosarino se toma la atención de todos a solo horas del partido contra España. En Chile, un exseleccionado nacional que jugó el Mundial 2010 con la Roja del Loco intentó explicar lo que sucede.

“De repente, como jugador, uno se siente soberbio, que se las sabe todas, pero cuando llega un entrenador de mucha capacidad, uno al final no sabe nada y tiene que aprender“, contó Ismael Fuentes a RedGol.

“La Generación Dorada se dejó entrenar por un tremendo entrenador, eso fue lo principal. Se empezaron a dar los resultados y todos querían querían estar ahí con él y aprender“, razonó el exdefensor y regalón del Loco.

En Chile opinan sobre el delicado momento de Marcelo Bielsa en Uruguay | Getty Images

Por su lado, Sebastián Toro, uno que llamó la atención del DT, aunque no fue llamado al Mundial, señaló que “él tiene su forma de jugar y siempre ha sido la misma. No cambia el estilo de juego, la formación o lo que piensa por lo que digan los demás. Puede salir bien o mal, pero muere con la suya“.

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Exdirigidos de Marcelo Bielsa lo llaman a volver a la Roja: “Hay jugadores”

Motivándolo para volver a Chile, Ismael Fuentes señaló que “hay jugadores que son entrenables, como él decía, que van a poner atención 100% a su entrenamiento, que van a querer superarse y también querer irse a las mejores ligas a nivel mundial“.

“Eso es lo que nos pasó a nosotros, que teníamos a Alexis, Arturo, a casi la mayoría de los jugadores jugando en todas las ligas a nivel mundial y después se reflejaba en la en la competencia“, valoró.

Sebastián Toro también apoya un regreso. “Donde más fue feliz, fue acá. Se hizo muchos amigos y había gente que era como su familia. Ojalá viniera y cambiara el chip como lo hizo cuando la primera vez que llegó“, dijo.

Dos exjugadores de la Roja llaman a Marcelo Bielsa: “Hay jugadores” | Getty Images

“Han pasado 12 años sin ir a un Mundial y ojalá que podamos tener una muy buena selección. Hay una base muy buena de jugadores, vienen saliendo jugadores jóvenes“, sumó Ismael Fuentes.

“Wanderers va a jugar una final continental con Real Madrid, jugaron con grandes equipos a nivel sudamericano en la Copa Libertadores… Esperemos que que se haga un mix de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes. Y lo principal, que tengan personalidad para afrontar las críticas“, cerró.