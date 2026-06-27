Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Claudio Bravo sorprende y elige a un nuevo candidato para el arco de La Roja: “Me gusta…”

El histórico capitán de Chile destacó a joven arquero del fútbol chileno y abordó el recambio que vive la selección tras su retiro.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Bravo analizó el recambio en el arco de La Roja.
© PhotosportBravo analizó el recambio en el arco de La Roja.

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención del fútbol internacional, en Chile sigue el debate por el futuro de La Roja y uno de los puestos que más expectativas genera es el del arco tras el retiro de Claudio Bravo.

El bicampeón de América participó del homenaje por los diez años del título de la Copa América Centenario en Juan Pinto Durán y aprovechó la instancia para referirse a los arqueros que asoman como opciones para el futuro de la selección.

Claudio Bravo destaca a Christian Bravo

Lejos de mencionar a nombres que suelen aparecer en la discusión, el ex capitán sorprendió al destacar al arquero de Huachipato, Christian Bravo, quien ha sumado continuidad durante la presente temporada.

“Hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta Bravo (Christian) también en Huachipato“, comentó el ex portero del FC Barcelona y Manchester City.

Con 19 años el arquero de Huachipato suma 16 partidos y cuatro arcos en cero – Photosport

Con 19 años el arquero de Huachipato suma 16 partidos y cuatro arcos en cero – Photosport

Para el histórico guardameta, el desarrollo de los jóvenes dependerá principalmente de que sigan acumulando minutos y experiencia en el fútbol profesional.

Son chicos que tienen que seguir compitiendo, tienen que seguir jugando, tienen que seguir equivocándose y ahí también va la paciencia de los clubes, la paciencia de los entrenadores en poder aguantar este tipo de situaciones que son propias de la posición”, agregó.

Tapia, arquero del futuro de Colo Colo se luce imitando a Bravo y atajó 3 penales

ver también

Tapia, arquero del futuro de Colo Colo se luce imitando a Bravo y atajó 3 penales

Con la búsqueda de un nuevo dueño del arco de La Roja en marcha, las palabras de Claudio Bravo vuelven a poner el foco sobre los jóvenes que buscan consolidarse en la Liga de Primera y dar el salto definitivo a la selección. El proceso de recambio continúa y la competencia por defender el arco chileno sigue completamente abierta.

En resumen…

  • Claudio Bravo destacó al arquero de Huachipato, Christian Bravo, como uno de los nombres con mayor proyección.
  • El bicampeón de Américapidió pacienciapara el desarrollo de los jóvenes porteros.
  • El histórico capitán cree que la continuidad y los minutos en cancha serán claves para el futuro del arco de La Roja.
Lee también
El arquero del futuro de Colo Colo se luce imitando a Bravo
Colo Colo

El arquero del futuro de Colo Colo se luce imitando a Bravo

El desafiante recuerdo de Bravo por las Copas Américas ganadas al mejor Messi
Selección Chilena

El desafiante recuerdo de Bravo por las Copas Américas ganadas al mejor Messi

Claudio Bravo explica lo que está pasando con Bielsa en Uruguay
Mundial 2026

Claudio Bravo explica lo que está pasando con Bielsa en Uruguay

"Cuando lo pasabas mal con Bielsa, estaba él y se hacía cargo"
Selección Chilena

"Cuando lo pasabas mal con Bielsa, estaba él y se hacía cargo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo