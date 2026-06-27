El histórico capitán de Chile destacó a joven arquero del fútbol chileno y abordó el recambio que vive la selección tras su retiro.

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención del fútbol internacional, en Chile sigue el debate por el futuro de La Roja y uno de los puestos que más expectativas genera es el del arco tras el retiro de Claudio Bravo.

El bicampeón de América participó del homenaje por los diez años del título de la Copa América Centenario en Juan Pinto Durán y aprovechó la instancia para referirse a los arqueros que asoman como opciones para el futuro de la selección.

Claudio Bravo destaca a Christian Bravo

Lejos de mencionar a nombres que suelen aparecer en la discusión, el ex capitán sorprendió al destacar al arquero de Huachipato, Christian Bravo, quien ha sumado continuidad durante la presente temporada.

“Hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta Bravo (Christian) también en Huachipato“, comentó el ex portero del FC Barcelona y Manchester City.

Con 19 años el arquero de Huachipato suma 16 partidos y cuatro arcos en cero – Photosport

Para el histórico guardameta, el desarrollo de los jóvenes dependerá principalmente de que sigan acumulando minutos y experiencia en el fútbol profesional.

“Son chicos que tienen que seguir compitiendo, tienen que seguir jugando, tienen que seguir equivocándose y ahí también va la paciencia de los clubes, la paciencia de los entrenadores en poder aguantar este tipo de situaciones que son propias de la posición”, agregó.

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Con la búsqueda de un nuevo dueño del arco de La Roja en marcha, las palabras de Claudio Bravo vuelven a poner el foco sobre los jóvenes que buscan consolidarse en la Liga de Primera y dar el salto definitivo a la selección. El proceso de recambio continúa y la competencia por defender el arco chileno sigue completamente abierta.

En resumen…