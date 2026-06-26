El joven portero del Cacique, que ya ha entrado en concentraciones con el plantel absoluto, fue figura en la Sub 18.

Uno de los puestos que necesita reforzar Colo Colo para el segundo semestre es el de arquero, debido a que Fernando Ortiz quiere a un experimentado para el cierre de la Liga de Primera.

El estratega del líder del fútbol chileno declaró que confía en las condiciones de Gabriel Maureira, quien asumió la titularidad tras la lesión de Fernando de Paul, sin embargo, quiere contar con un portero de mayor bagaje para pelear el título.

Maureira a sus 19 años asumió el pórtico de Colo Colo, mientras que Eduardo Villanueva es su suplente. Más atrás viene Santiago Tapia, quien tuvo un viernes de lujo en las categoría menores del elenco popular.

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Santiago Tapia al más puro estilo de Claudio Bravo en Colo Colo

Claudio Bravo vivió uno de los puntos más altos de su hermosa carrera en 2017, cuando con la camiseta de la selección chilena se lució en las semifinales de la Copa Confederaciones, atajándole tres penales a Portugal en la definición.

Ese hito se revivió este viernes en las semifinales del Campeonato Nacional Sub 18, porque Santiago Tapia contuvo tres lanzamientos y ayudó a que Colo Colo clasifique a la final.

El ahora tercer aquero del plantel adulto del Cacique tuvo un día soñado, puesto que detuvo tres tiros desde los 12 pasos contra Coquimbo Unido y llevó a los juveniles albos al duelo por el título.

Santiago Tapia se luce en las juveniles de Colo Colo y avisa que hay arquero para rato en el conjunto de Macul.

En síntesis

Santiago Tapia: El tercer arquero de Colo Colo atajó tres penales en el torneo Sub 18.

El tercer arquero de Colo Colo atajó tres penales en el torneo Sub 18. Colo Colo: El equipo juvenil clasificó a la final del Campeonato Nacional tras vencer a Coquimbo Unido.

El equipo juvenil clasificó a la final del Campeonato Nacional tras vencer a Coquimbo Unido. Fernando Ortiz: El director técnico busca un portero experimentado para reforzar el plantel en el segundo semestre.