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Colo Colo

“Orgullo es poco”: la felicidad de la novia de Felipe Raipán por su gol en Colo Colo

El joven delantero de Colo Colo tuvo su noche de gloria y su polola Flo hizo pública la felicidad que siente por el momento de Raipán.

Por Felipe Escobillana

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Raipán junto a su orgullosa novia Flo
© RedesRaipán junto a su orgullosa novia Flo

Muchos colocolinos estallaron de alegría tras el gol de Felipe Raipán ante O’Higgins. Pero nadie como Flo Campos, la pareja del joven jugador de 16 años.

Ubicada en el sector de Rapa Nui, tuvo la dicha de ver cómo el ariete oriundo de Pucón marcaba el tanto que significó la victoria de Colo Colo en la Copa Chile.

Una vez finalizado el encuentro, se encontraron en camarines y posaron para una foto que será eterna e inolvidable para Raipán, quien es admirado por Flo.

“Más que orgullosa y feliz de vivir esto contigo mi vida”, señaló en sus redes sociales mostrando la camiseta con el número 50, la que será un tesoro para el delantero.

Raipán junto a Flo en el Monumental

Raipán junto a Flo en el Monumental

El cariño de la novia de Felipe Raipán

También señaló su polola que “orgullo es poco para decir todo lo que siento. Te amo mi negrito”, mostrando su felicidad luego de que Raipán haya sido elegido como el mejor jugador del encuentro.

Felipe Raipán junto a su novia Flo Campos el 2025

Felipe Raipán junto a su novia Flo Campos el 2025

Raipán siente muy de cerca a quienes lo acompañan en este inicio de carrera y así lo dejó claro en la entrevista que le dio a TNT una vez concluido el encuentro.

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“Agradecer a todos los miembros de mi familia, a la de mi polola, al tío, a mi papá y mi mamá que los amo mucho“, manifestó con mucha humildad.

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