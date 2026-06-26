Tano Ortiz se convierte en ejemplo para técnicos en Chile: “No tiene temor con los jóvenes”

Fernando Ortiz le ha dado oportunidades a los jóvenes en Colo Colo y piden que los demás entrenadores tengan esa valentía.

Colo Colo tuvo un nuevo sueño del pibe en Felipe Raipán, que marcó el gol del triunfo ante O’Higgins en Copa Chile con apenas 16 años.

Algo parecido había sucedido con Yastin Cuevas en el torneo nacional, cuando convirtió ante Everton. Ejemplos de que los jóvenes del Cacique están teniendo chances de jugar gracias a la confianza que les entrega el DT Fernando Ortiz.

Por eso el técnico se gana aplausos, pues ha mostrado coraje al incluir a los jóvenes en el primer equipo. “Hay una cosa importante, las oportunidades que le está dando a los jóvenes, al verlos destacando en inferiores”, señala Coke Contreras en charla con Redgol.

Agrega que “Colo Colo empataba 2-2, bajaba el rendimiento de acuerdo a la variantes y mete a un chico de 16 años que le salva el partido. A mí me alegra que los técnicos se atrevan con los jóvenes, uno en Chile tiene esa inquietud”.

Raipán terminó llorando de la emoción en Colo Colo tras su gol

“Ortiz da un mensaje a los técnicos” para creer en los jóvenes

Señala que esto debe ser una constante. “Por qué no pueden jugar. Otro técnico dice ‘no está para que entre, lo podemos pasar mal’. No tiene temor y es un mensaje para muchos técnicos, de empezar a tener un poco más de confianza en el trabajo de formación”.

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Piensa Contreras que “si destacan, hay que lanzarlos para ver cómo responden. A Colo Colo se le complicó el partido y me alegra que un chico que estaba casi debutando termine siendo figura por su protagonismo”.

En tanto Gualberto Jara, que dirigió en las inferiores de Colo Colo, indica que es una “buena noticia que un jugador con esas edad haga un gol, es un empujón para todos los que están esperando su oportunidad. Sueñan con tener un debut así y luego afirmarse”.

Manifiesta además que “esperemos que sigan siendo considerados los jóvenes, que tengan oportunidades y tengan paciencia con ellos. Ortiz los considera, los tiene en cuenta, además debe aprovechar la comodidad en la tabla para seguir con este planteamiento”.