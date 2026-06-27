El volante paraguayo que llegó a principios de año a la U, se fue sin pena ni gloria por un futuro mejor en el Juárez.

Universidad de Chile confirmó su primera salida en la ventana de invierno del mercado de fichas, con Lucas Romero que partió al fútbol de México para firmar en el Juárez.

Sin espacio en el equipo de Fernando Gago, su club, Recoleta, cortó el préstamo con la U, teniendo en cuenta que tenía sobre la mesa una oferta desde el cuadro azteca.

Por lo mismo, llegó la hora de las despedidas, aunque el volante paraguayo lo hizo por sus redes sociales, ya que viajó en completo silencio para dejar Chile para siempre.

Lucas Romero fue presentado en el Juárez de México.

La joya de la secretaría técnica de la U que pasó a no tener minutos

Fue a principios de año cuando U de Chile celebró el arribo de Lucas Romero como refuerzo de los azules, como uno de los grandes golpes de la secretaría técnica de Manuel Mayo.

Pero con el correr de los días, el volante no llegó el gusto de Francisco Meneghini y menos de Fernando Gago, por lo que jugó a penas 7 encuentros con la camiseta azul, donde anotó un gol.

Por lo mismo, se aprovechó la oportunidad de liberar un cupo extranjero en busca de refuerzos, dejando atrás el préstamo desde Recoleta y recibiendo un monto de 350 mil dólares por cortar anticipadamente el acuerdo.

El jugador ya fue presentado en su nuevo club, quienes hicieron el anuncio en las plataformas digitales como uno de los nuevos jugadores para “para el próximo Apertura 2026 de la Liga MX y por los próximos tres años”.

El paraguayo firmó un contrato por tres años en México.

La fría despedida de Lucas Romero

Fue en las redes sociales donde Lucas Romero se despidió de la U: “Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los funcionarios y, especialmente, a los hinchas por el cariño y el apoyo incondicional durante todo este tiempo”.

Pese a los pocos minutos, se mostró agradecido por la oportunidad en el club: “Me voy agradecido por todo lo vivido y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí”.

“A toda la familia azul, gracias por acompañarme y hacerme sentir como en casa. Les deseo el mayor de los éxitos para lo que viene”, finalizó.

Revisa el mensaje de despedida en U de Chile: