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Copa de la Liga

ANFP hace oficial la programación de las semifinales en Copa de la Liga

A través de sus plataformas, el ente rector del fútbol chileno presentó la calendarización de los duelos definitorios del certamen clasificatorio a Copa Libertadores 2027.

Por Alfonso Zúñiga

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ANFP confirma programación de semifinales en Copa de la Liga.
© ANFPANFP confirma programación de semifinales en Copa de la Liga.

Sin la presencia de los tres clubes más “grandes” del fútbol chileno se disputarán las semifinales en Copa de la Liga, las cuales ya fueron programadas de forma oficial por la ANFP y que se jugarán durante el tramo definitorio del Mundial 2026.

Recordemos que para la conformación de las parejas para esta etapa se considera la Tabla de Posiciones de la temporada anterior, por lo que equipos como Coquimbo Unido y O’Higgins tendrán la chance de cerrar sus series como locales.

Cabe señalar que la final de la Copa de la Liga se disputará el sábado 18 de julio, en horario por confirmar, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, según confirmó a TNT Sports el gerente de ligas de la ANFP, Yamal Rajab.

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¿Cuándo se jugarán las semifinales en Copa de la Liga?

La primera llave enfrentará a Unión La Calera con el cuadro pirata. El duelo de ida se jugará el miércoles 8 de julio desde las 19:00 horas en el Estadio “Nicolás Chahuán Nazar”. La revancha se disputará el domingo 12 en el “Francisco Sánchez Rumoroso” a las 15:00 horas.

En la otra semifinal en Copa de la Liga chocarán Ñublense y O’Higgins. El primer juego se llevará a cabo el jueves 9 de julio a las siete de la tarde en el “Nelson Oyarzún” de Chillán. Mientras que la vuelta será al igual que la llave anterior, el domingo 12 en “El Teniente” de Rancagua, desde las ocho de la noche.

Advertir que en caso de igualdad en el marcador global, el encuentro terminará definiéndose en serie de lanzamientos desde el punto penal. Lo mismo ocurrirá para la Final, que será a partido único en Valparaíso la semana siguiente.

En síntesis

  • La ANFP programó las semifinales de la Copa de la Liga, las cuales se jugarán sin los clubes “grandes”.
  • Coquimbo Unido y O’Higgins cerrarán como locales sus llaves ante Unión La Calera y Ñublense, respectivamente.
  • La gran final a partido único se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio “Elías Figueroa” de Valparaíso.
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