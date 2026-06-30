El volante brasileño sufrió una molestia en su muslo izquierdo y el tiempo de recuperación supera los límites de la Copa del Mundo.

A pesar de la agónica victoria que consiguió ante Japónsobre el final, con miras a los octavos de final del Mundial 2026, la selección de Brasil sufrió la lesión de una de sus figuras que corre serio riesgo de perderse lo que resta de la cita planetaria.

La referencia es para el volante Lucas Paquetá, que al comienzo del encuentro sufrió un pinchazo en el muslo izquierdo, mas pudo continuar en cancha hasta el entretiempo, donde sufrió una molestia de consideración que terminó sacándolo del juego.

Según confirmó el cuerpo médico de Brasil al portal UOL, el jugador de Flamengo “pasó por un examen de imagen que confirmó una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo“, donde el tiempo estimado de recuperación transcurre entre las tres y cuatro semanas.

Brasil sufre nueva baja durante el Mundial 2026

La situación física de Paquetá se suma a la del delantero Raphinha, quien todavía no se recupera de la rotura de grado 1 del bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió en la goleada por 3-0 ante Haití, y es duda para los octavos de final.

Estas dos lesiones se suman a la extensa recuperación de su máxima figura, Neymar, quien si bien debutó en el Mundial 2026 ante Escocia todavía no está al 100 por ciento físicamente, y la ausencia del lateral Wesley previo al certamen, que terminó reemplazándolo Ederson.

Por lo pronto, Lucas Paquetá será baja obligada en Brasil para su próximo duelo en octavos de final, cuando enfrenten a Noruega este domingo 4 de julio desde las 16:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

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En síntesis