El Matador lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales en medio de todo el clima que rodea al país trasandino tras la derrota ante España.

Las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España están a la orden del día. Son varios los que simplemente no se compran la idea de que el equipo de Lionel Scaloni fue simplemente sobrepasado por un rival que fue superior.

Sin embargo, hasta este momento no se ha confirmado nada de un supuesto plan mayor que ordenara que la albiceleste no debía ser campeón en el Metlife Stadium de Nueva York.

Por lo mismo varios ex jugadores del combinado trasandino están saliendo a hacer un llamado a la calma, sobre todo porque se está pasando a llevar a la actividad. Así por lo menos lo sintió Mario Alberto Kempes, quien usó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje al respecto.

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Kempes pide elevar el nivel del debate tras la derrota en la final del Mundial 2026

El campeón del mundo con Argentina en 1978 afirmó que “esas versiones que andan dando vueltas por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie (…) Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite”.

“Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”, añadió.

En Argentina siguen buscando respuestas tras la durísima derrota ante España en la final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el Matador lanzó que “no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. Hay días mejores, hay días peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante”.

Para cerrar, el ex delantero fue enfático en declarar que “esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas”.

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En síntesis