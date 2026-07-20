El Gerente analizó el claro triunfo de la Roja de Europa ante la Albiceleste en la gran final de la Copa del Mundo.

Olé. El nuevo campeón del Mundial es España, que hizo su partido de toque de balón de siempre y le pasó por encima a Argentina, que ni pateó al arco en la final disputada en Nueva York.

El elenco ibérico bordó su segunda estrella gracias a la aparición de Ferran Torres, que con un zurdazo en el segundo tiempo del alargue le dio el 1-0 a los europeos.

España logró lo que Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra estuvieron cerca de hacer: vencer a Argentina de la Copa del Mundo. El partido lo analizó Carlos Caszely, quien en RedGol dio grandes conceptos.

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Carlos Caszely analizó el título de España en el Mundial

El ex goleador de la selección chilena analizó lo ocurrido en Nueva York, y el Chino aprovechó de hacer un comentario sobre el arbitraje en la final del Mundial.

“Lo dije desde el primer minuto que España era el campeón. Por lo menos hubo un árbitro relativamente decente, pero España fue muy superior, Argentina no llegó nunca”, dijo Caszely.

Lionel Messi sufrió en la final. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

“Le pasó la cuenta a Argentina el partido con Inglaterra, con Suiza, todo. Pero sólo reaccionaron en el último minuto, pero en el minuto 115. Messi estaba cansado el pobre cabro ya, estaba cansadísimo. Además felicitar al arquero argentino que sacó casi ocho pelotas increíbles”, cerró el ex delantero.

Argentina se quedó sin nada y España es el nuevo campeón del mundo, gracias a su fútbol de toque y ofensivo.

En síntesis

España es campeona del Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York.

del Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York. Ferran Torres anotó el gol del triunfo en el segundo tiempo del alargue.

el gol del triunfo en el segundo tiempo del alargue. Carlos Caszely analizó el partido destacando la superioridad de España sobre el rival.