El gerente deportivo de Azul Azul lanzó un par de juygadores para avalar su política de contrataciones en el Romántico Viajero y en RedGol repasamos el listado completo. ¿Tiene razón o se equivoca?

Desde mayo de 2022, cuando reemplazó al gerente deportivo ecuatoriano Luis Roggiero, Manuel Mayo quedó a cargo de los fichajes en la U de Chile. Ya ha sido un buen tiempo en esa función, que fue muy cuestionada en la presentación oficial del primer refuerzo confirmado para la segunda parte del año.

El argentino Gonzalo Reyna, extremo que se sumó a préstamo desde Racing Club de Argentina tras haber estado en Boston River de Uruguay. En ese contexto, a Mayo le preguntaron por el poco éxito de su gestión en el mercado. Ya sea en verano como en invierno.

Algo a lo que el ingeniero comercial respondió con énfasis. “Esta gerencia deportiva, de los 11 titulares, tal vez no Israel (Poblete), los contrató a todos. Tendrían que ser los 11 fracasos y no es así. ¿Te parece que los 11 jugadores que más minutos suman están todos mal?”, afirmó Mayo.

En enero de este año, Juan Martín Lucero fue presentado como refuerzo del Bulla. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y aludió a dos jugadores que llegaron al Centro Deportivo Azul gracias a sus negociaciones. “Hablemos por nombres propios para no generalizar. Fabián Hormazábal. Lucas Barrera fue fichaje juvenil, pero gestión del club. Hay muchos errores, pero también hay aciertos”, manifestó el gerente deportivo.

Lucas Barrera enfrenta la marca de Jorge Henríquez en un duelo entre U de Chile y Deportes Concepción. (Diego Martin/Photosport).

Se refería al carrilero derecho que llegó a ser seleccionado chileno en el Romántico Viajero. Y también al mediocampista argentino de 19 años que se sumó al plantel adulto por decisión de Fernando Gago y había arribado al club mediante una gestión que hizo Gustavo Canales con Mayo.

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Mayo respalda su gestión con los fichajes de la U de Chile

Manuel Mayo piensa que su política de fichajes en la U de Chile no ha sido tan negativa como se quiere hacer ver. “O todos nuestros jugadores serían un desastre. Estamos en una posición expectante, vamos a terminar más arriba de lo que estamos”, aseguró el gerente deportivo de Azul Azul.

“Sabemos que la obligación es ganar títulos. Algunos refuerzos no funcionaron, hacemos esa autocrítica, pero muchos otros también sí funcionaron. No es que todos los refuerzos estuvieron mal”, añadió Mayo, quien dejó una meta para las próximas ventanas de traspasos.

Manuel Mayo en la presentación de Gonzalo Reyna. (Diego Martin/Photosport).

Ante eso, el ingeniero comercial planteó que “algunos sí, otros no. Así es el fútbol, esperamos equivocarnos cada vez menos y disminuir el margen de error. Pero no es así que ningún refuerzo ha funcionado”. Saquen sus propias conclusiones con este listado largo.

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La tabla de incorporaciones de jugadores a Universidad de Chile con Mayo en la gerencia

Nombre Puesto Club de procedencia Mes y año de llegada Emmanuel Ojeda Volante central Rosario Central Junio de 2022 Nery Domínguez Defensa central / volante Racing Club Julio de 2022 Martín Parra Arquero Huachipato Julio de 2022 Juan Pablo Gómez Lateral derecho Curicó Unido Noviembre de 2022 Leandro Fernández Delantero / extremo Independiente Diciembre de 2022 Federico Mateos Volante central / ofensivo Ñublense Diciembre de 2022 Matías Zaldivia Defensa central Colo Colo Diciembre de 2022 Nicolás Guerra Delantero centro Ñublense Diciembre de 2022 Cristopher Toselli Arquero Universidad Católica Enero de 2023 Vicente Fernández Lateral izquierdo Talleres de Córdoba Julio de 2023 Marcelo Díaz Volante central Audax Italiano Diciembre de 2023 Maximiliano Guerrero Extremo / delantero Deportes La Serena Diciembre de 2023 Fabián Hormazábal Lateral / carrilero derecho O’Higgins Diciembre de 2023 Gabriel Castellón Arquero Huachipato Enero de 2024 Franco Calderón Defensa central Unión de Santa Fe Enero de 2024 Luciano Pons Delantero centro Independiente Medellín Enero de 2024 Matías Sepúlveda Volante / lateral izquierdo Audax Italiano Enero de 2024 Antonio Díaz Lateral izquierdo O’Higgins Julio de 2024 Charles Aránguiz Volante central / mixto Internacional de Porto Alegre Agosto de 2024 Fabricio Formiliano Defensa central Montevideo Wanderers Agosto de 2024 Bianneider Tamayo Defensa central / lateral izquierdo Caracas FC Septiembre de 2024 Julián Alfaro Extremo / delantero Magallanes Diciembre de 2024 Gonzalo Montes Volante central Huachipato Enero de 2025 Nicolás Ramírez Defensa central Barcelona SC Enero de 2025 Nicolás Fernández Lateral derecho Audax Italiano Enero de 2025 Javier Altamirano Volante ofensivo / mixto Estudiantes de La Plata Enero de 2025 Rodrigo Contreras Delantero centro Deportes Antofagasta Enero de 2025 Lucas Di Yorio Delantero centro Athletico Paranaense Febrero de 2025 Felipe Salomoni Lateral izquierdo Guaraní Julio de 2025 Sebastián Rodríguez Volante central / ofensivo Montevideo City Torque Julio de 2025 Eduardo Vargas Delantero / extremo Audax Italiano Enero de 2026 Lucas Romero Volante defensivo Deportivo Recoleta de Paraguay Enero de 2026 Octavio Rivero Delantero centro Barcelona SC Enero de 2026 Juan Martín Lucero Delantero centro Fortaleza Enero de 2026 Marcelo Morales Lateral izquierdo New York Red Bulls Enero de 2026 Gonzalo Reyna Extremo / delantero Racing Club Julio de 2026

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