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Universidad de Chile

Manuel Mayo defiende con dos nombres su gestión en los fichajes de la U de Chile: “Tendrían que ser los 11 fracasos y no es así”

El gerente deportivo de Azul Azul lanzó un par de juygadores para avalar su política de contrataciones en el Romántico Viajero y en RedGol repasamos el listado completo. ¿Tiene razón o se equivoca?

Por Jorge Rubio

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Manuel Mayo salió al paso de una pregunta que cuestionó los refuerzos azules desde que él es gerente deportivo.
© Diego Martin/Photosport.Manuel Mayo salió al paso de una pregunta que cuestionó los refuerzos azules desde que él es gerente deportivo.

Desde mayo de 2022, cuando reemplazó al gerente deportivo ecuatoriano Luis Roggiero, Manuel Mayo quedó a cargo de los fichajes en la U de Chile. Ya ha sido un buen tiempo en esa función, que fue muy cuestionada en la presentación oficial del primer refuerzo confirmado para la segunda parte del año.

El argentino Gonzalo Reyna, extremo que se sumó a préstamo desde Racing Club de Argentina tras haber estado en Boston River de Uruguay. En ese contexto, a Mayo le preguntaron por el poco éxito de su gestión en el mercado. Ya sea en verano como en invierno.

Algo a lo que el ingeniero comercial respondió con énfasis. “Esta gerencia deportiva, de los 11 titulares, tal vez no Israel (Poblete), los contrató a todos. Tendrían que ser los 11 fracasos y no es así. ¿Te parece que los 11 jugadores que más minutos suman están todos mal?”, afirmó Mayo.

En enero de este año, Juan Martín Lucero fue presentado como refuerzo del Bulla. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En enero de este año, Juan Martín Lucero fue presentado como refuerzo del Bulla. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y aludió a dos jugadores que llegaron al Centro Deportivo Azul gracias a sus negociaciones. “Hablemos por nombres propios para no generalizar. Fabián Hormazábal. Lucas Barrera fue fichaje juvenil, pero gestión del club. Hay muchos errores, pero también hay aciertos”, manifestó el gerente deportivo.

Lucas Barrera enfrenta la marca de Jorge Henríquez en un duelo entre U de Chile y Deportes Concepción. (Diego Martin/Photosport).

Lucas Barrera enfrenta la marca de Jorge Henríquez en un duelo entre U de Chile y Deportes Concepción. (Diego Martin/Photosport).

Se refería al carrilero derecho que llegó a ser seleccionado chileno en el Romántico Viajero. Y también al mediocampista argentino de 19 años que se sumó al plantel adulto por decisión de Fernando Gago y había arribado al club mediante una gestión que hizo Gustavo Canales con Mayo.

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Mayo respalda su gestión con los fichajes de la U de Chile

Manuel Mayo piensa que su política de fichajes en la U de Chile no ha sido tan negativa como se quiere hacer ver. “O todos nuestros jugadores serían un desastre. Estamos en una posición expectante, vamos a terminar más arriba de lo que estamos”, aseguró el gerente deportivo de Azul Azul.

“Sabemos que la obligación es ganar títulos. Algunos refuerzos no funcionaron, hacemos esa autocrítica, pero muchos otros también sí funcionaron. No es que todos los refuerzos estuvieron mal”, añadió Mayo, quien dejó una meta para las próximas ventanas de traspasos.

Manuel Mayo en la presentación de Gonzalo Reyna. (Diego Martin/Photosport).

Manuel Mayo en la presentación de Gonzalo Reyna. (Diego Martin/Photosport).

Ante eso, el ingeniero comercial planteó que “algunos sí, otros no. Así es el fútbol, esperamos equivocarnos cada vez menos y disminuir el margen de error. Pero no es así que ningún refuerzo ha funcionado”. Saquen sus propias conclusiones con este listado largo.

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La tabla de incorporaciones de jugadores a Universidad de Chile con Mayo en la gerencia

NombrePuestoClub de procedenciaMes y año de llegada
Emmanuel OjedaVolante centralRosario CentralJunio de 2022
Nery DomínguezDefensa central / volanteRacing ClubJulio de 2022
Martín ParraArqueroHuachipatoJulio de 2022
Juan Pablo GómezLateral derechoCuricó UnidoNoviembre de 2022
Leandro FernándezDelantero / extremoIndependienteDiciembre de 2022
Federico MateosVolante central / ofensivoÑublenseDiciembre de 2022
Matías ZaldiviaDefensa centralColo ColoDiciembre de 2022
Nicolás GuerraDelantero centroÑublenseDiciembre de 2022
Cristopher ToselliArqueroUniversidad CatólicaEnero de 2023
Vicente FernándezLateral izquierdoTalleres de CórdobaJulio de 2023
Marcelo DíazVolante centralAudax ItalianoDiciembre de 2023
Maximiliano GuerreroExtremo / delanteroDeportes La SerenaDiciembre de 2023
Fabián HormazábalLateral / carrilero derechoO’HigginsDiciembre de 2023
Gabriel CastellónArqueroHuachipatoEnero de 2024
Franco CalderónDefensa centralUnión de Santa FeEnero de 2024
Luciano PonsDelantero centroIndependiente MedellínEnero de 2024
Matías SepúlvedaVolante / lateral izquierdoAudax ItalianoEnero de 2024
Antonio DíazLateral izquierdoO’HigginsJulio de 2024
Charles AránguizVolante central / mixtoInternacional de Porto AlegreAgosto de 2024
Fabricio FormilianoDefensa centralMontevideo WanderersAgosto de 2024
Bianneider TamayoDefensa central / lateral izquierdoCaracas FCSeptiembre de 2024
Julián AlfaroExtremo / delanteroMagallanesDiciembre de 2024
Gonzalo MontesVolante centralHuachipatoEnero de 2025
Nicolás RamírezDefensa centralBarcelona SCEnero de 2025
Nicolás FernándezLateral derechoAudax ItalianoEnero de 2025
Javier AltamiranoVolante ofensivo / mixtoEstudiantes de La PlataEnero de 2025
Rodrigo ContrerasDelantero centroDeportes AntofagastaEnero de 2025
Lucas Di YorioDelantero centroAthletico ParanaenseFebrero de 2025
Felipe SalomoniLateral izquierdoGuaraníJulio de 2025
Sebastián RodríguezVolante central / ofensivoMontevideo City TorqueJulio de 2025
Eduardo VargasDelantero / extremoAudax ItalianoEnero de 2026
Lucas RomeroVolante defensivoDeportivo Recoleta de ParaguayEnero de 2026
Octavio RiveroDelantero centroBarcelona SCEnero de 2026
Juan Martín LuceroDelantero centroFortalezaEnero de 2026
Marcelo MoralesLateral izquierdoNew York Red BullsEnero de 2026
Gonzalo ReynaExtremo / delanteroRacing ClubJulio de 2026

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¿Tiene razón Manuel Mayo en defender su gestión con los fichajes de U de Chile?

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