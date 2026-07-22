El técnico de Universidad de Chile participó de un conversatorio tras el Mundial 2026, donde asegura que no es sólo talento de los jugadores.

La selección chilena miró de lejos toda la emoción del Mundial 2026, al no poder clasificar y mostrando que está viviendo una crisis futbolística que es total desde lo dirigencial hasta lo futbolístico.

Por lo mismo, busca encontrar un nuevo camino en un proceso que devuelva a la Roja para ser competitiva, además de una clasificación a la Copa del Mundo que no se da desde Brasil 2014.

Uno que se atrevió a dar un diagnóstico fue el técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, quien participó en un conversatorio del diario La Tercera y donde habló que no se trata sólo de resultados.

Fernando Gago participó junto a Nicolás Córdova y Daniel Garnero. Foto: La Tercera.

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Fernando Gago habla de la formación del jugador chileno

Fernando Gago se declara un experto de trabajar con juveniles, de manera que hace el seguimiento al desarrollo de los jugadores cuando van en vías a ser profesionales.

En ese sentido, participó de la charla, donde también estuvo el técnico de la Roja Nicolás Córdova, de quien reveló que han hablado en varias oportunidades, además del entrenador de la UC, Daniel Garnero.

“Es muy poco el tiempo para volver a ser lo que fue, porque comparamos lo que fue es la mejor época que tuvo Chile, y mira que tengo a tres de ellos que ganaron Copa América en la U”, explicó.

“Es el proceso, lo hablaba en una reunión que tuve con el señor (Córdova) de mejorar todo lo que pueda desde el lado del club para mejorar el fútbol y no es sólo la selección, es la prensa, que se sepan manejar, es un montón de factores que ayuden. Algo que es básico es el talento, que es lo más difícil, pero hay que encontrarlo, pulirlos y trabajarlo en cada equipo”, detalló.

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