El Memo quedó en mala posición para los dos goles del Cruzeiro, que venció al Colorado Gaúcho en el estreno del seleccionado chileno. Sin embargo, el uruguayo Paulo Pezzolano respaldó al Memo y a los otros defensores.

El director técnico del Inter de Porto Alegre, Paulo Pezzolano, se la jugó por Guillermo Maripán como titular en el debut del chileno, quien desgraciadamente apareció en la foto de los dos goles de Cruzeiro. La Raposa le propinó una dolorosa derrota por 2-1 en condición de visitante al Colorado.

Y el Memo estuvo en una zaga de cuatro defensores, aunque muchas veces fueron tres. Además de Maripán, el uruguayo Pezzolano ubicó al argentino Gabriel Mercado, el ecuatoriano Félix Torres y Luiz Felipe, el lateral izquierdo. Fue Kaio Jorge quien abrió la cuenta en los 11 minutos.

El seleccionado chileno intentó perseguir al exdelantero de la Juventus de Italia, aunque no tuvo la velocidad suficiente para reponerse de una acción que lo pilló fuera de puesto. Segundos antes, Maripán quiso salir jugando y lo hizo de manera eficiente, pero un mal pase de un compañero hacia adelante lo condenó.

Guillermo Maripán terminó así en una clara ocasión de gol que tuvo Cruzeiro. (Captura Fanatiz TV retocada con Gemini IA).

“Creo que fuimos muy superiores en el primer tiempo, pero tenemos que convertir. Tuvimos oportunidades muy claras. Cuando expulsaron a un jugador nuestro, todo se hizo más difícil”, aseguró el entrenador charrúa, quien se refirió a la tarjeta roja directa de Víctor Gabriel por un fuerte planchazo a Gabriel Pec en los 59 minutos. El volante de Cruzeiro terminó con fractura de tibia.

Cinco minutos después de eso, llegó el segundo tanto de Cruzeiro. El cuadro de Belo Horizonte marcó mediante un tiro rasante de Matheus Pereira, el capitán del elenco forastero. La pelota pasó entre las piernas del espigado defensor surgido en las inferiores de la Católica, quien llegó a Brasil tras quedar libre del Torino de Italia.

“El campo de juego se hizo muy grande. Pagamos carro los errores, pero hicimos un primer tiempo muy bueno. Nos faltó sólo el gol”, aseguró Pezzolano, quien de todas maneras valoró lo hecho por la última línea que dispuso en el estadio Beira-Río.

Maripán no pudo bloquear el tiro de Matheus Fernandes. (Captura Fanatiz TV retocada con Gemini IA).

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Pezzolano anticipa que el Inter de Porto Alegre sufrirá mucho tras el debut de Maripán

Paulo Pezzolano tiene clarísimo que la campaña del Inter de Porto Alegre no será para nada fácil y lo dejó en evidencia luego del debut de Guillermo Maripán. Más allá del respaldo para la última línea. “No tuvimos problemas atrás. Presionamos más en el mediocampo, dejamos nuestro bloque medio bajo”, explicó el DT.

“Queríamos que no nos entren por dentro. Y cuando vas perdiendo, tienes que ir a buscar el resultado. Por eso el bloque más alto. En el primer gol de ellos perdimos la pelota, estábamos lejos un zaguero del otro. Quedó el espacio y recibimos el gol. Pero después de eso no sufrimos nada”, agregó Pezzolano.

Paulo Pezzolano sabe que no será fácil lo que resta de Brasileirao para el Inter. (Pedro H. Tesch/Getty Images).

Y puso una tarea a sus pupilos para los siguientes desafíos. “Si chutamos 17 o 20 veces tendremos que chutar 30. Necesitamos hacer goles. El equipo dio buena cara ante un rival de mucha calidad. Cruzeiro tiene un buen equipo”, expresó el montevideano de 43 años.

“Tendremos que luchar mucho durante el año. El hincha lo sabe y lo sabemos todos. Puertas adentro lo tenemos claro. Tendremos que estar todos juntos, vamos a sufrir. Habrá momentos de alegría, vamos a ganar. Pero deben tener claro que será una temporada de mucha lucha. Creo en lo que estamos haciendo”, sentenció Pezzolano. Ayayai, se le viene complicado al Memo…

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