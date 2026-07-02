“Es mi ídolo”: El motivo que marcó la llegada de Guillermo Maripán al Inter de Brasil

El seleccionado nacional confesó que quiere seguir el camino que dejó Elías Figueroa en el “Colorado”.

El mercado de fichajes no para por el Mundial y Guillermo Maripán se ha transformado en uno de los fichajes más llamativo de los últimos días.

El seleccionado nacional dejó el Torino de la Serie A y ahora firmó con el Inter de Porto Alegre para disputar el Brasileirao y la Copa Brasil.

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El formado en la UC cerró un ciclo de nueve años en Europa y ahora llega al “Colorado” por un contrato que se extiende hasta finales del 2028.

“Físicamente estoy en excelente forma. Me adapté muy rápido al fútbol italiano. Estoy listo para ayudar al equipo y al club”, recalcó Maripán en su llegada al fútbol brasileño.

“Me gusta ser un líder, jugar con garra. Soy un jugador con mucho contacto físico, que le gusta hablar dentro del campo”, agregó sobre sus características dentro de la cancha.

Maripán fue presentado en el Inter de Porto Alegre.

La motivación de Maripán para llegar al Inter

El tema es que la llegada de Guillermo Maripán al Inter no fue coincidencia. En el mercado aparecieron diversas ofertas, incluso se especuló que River Plate estuvo cerca de su contratación.

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Pero el central nacional recalcó que su llegada al cuadro brasileño fue para seguir los pasos de su ídolo de infancia: don Elias Figueroa, quien ganó tres títulos, fue elegido el mejor de América entre 1974 y 1976, y hasta el día de hoy celebran el “gol iluminado” que anotó en el 75 y que permitió ganar el Brasileirao.

“Quería estar mucho aquí. Es un Club muy reconocido en Chile. Figueroa es mi ídolo”, aseguró. “Sé la historia que hizo aquí. También conozco la historia del Inter, sus títulos, es un club muy importante”, agregó.

Incluso hizo mención a Gabriel Mercado, que enfrentó en más de una ocasión en LaLiga. Pero afirmó que con el trasandino podrán formar una dupla letal en la defensa. “Con Mercado jugué contra él. Ahora es un privilegio tenerlo como compañero, es un gran jugador y también una gran persona”, sentenció.

¿Cuándo debuta Guillermo Maripán en el Inter?

Ahora Guillermo Maripán se suma a la pretemporada que realiza el Inter para la segunda etapa del año. El retorno del Brasileirao será el 22 de julio ante Cruzeiro. En tanto la copa brasil la disputa el 2 de agosto ante Corinthians.