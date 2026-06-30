Según nos detallaron a Redgol, el defensor llega esta jornada a Brasil para cerrar su acuerdo con el Inter de Porto Alegre.

Guillermo Maripán alista un nuevo paso en su carrera, aunque dejará para siempre el fútbol de Europa en el presente mercado de fichajes internacionales de la temporada 2026.

Esto, porque, según pudo confirmar Redgol, el defensor formado en Universidad Católica va en viaje para firmar por el Inter de Porto Alegre en Brasil, cerrando su paso por el Torino.

A los 32 años el jugador de la selección chilena se mantendrá jugando en el extranjero, pese a que por un instante se rumoreó un posible regreso al club que lo vio nacer.

Guillermo Maripán terminó contrato con el Torino en Italia.

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Maripán firmará su contrato en las próximas horas en Brasil

Guillermo Maripán firmará en las próximas horas el contrato que lo transforma como refuerzo y nuevo jugador del Inter de Porto Alegre, en un nuevo paso en el extranjero.

Tras terminar su contrato con el Torino en Italia, el defensor miró varias opciones para seguir fuera de Chile, donde fue el fútbol de Brasil el que más le llamó la atención.

Por lo mismo, lo esperan en el sur de ese país para cerrar un nuevo acuerdo, aunque los hinchas de la UC soñaban con verlo jugando la Copa Libertadores con los cruzados.

El defensor firmará por dos temporadas con el Inter, cuadro donde hizo historia Elías Figueroa, por lo que las ilusiones que tienen en el chileno son las mejores para un nuevo torneo.