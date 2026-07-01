El Romántico Viajero disputó un duelo clave ante su bestia negra esta temporada intentando alejarse como líder. Así quedan las cosas en el Grupo D.

La U de Chile sigue sin saber de triunfos ante Unión La Calera. La noche de este miércoles en el Estadio Nacional el Romántico Viajero cayó por la cuenta mínima con los Cementeros y ajustó la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026.

El elenco dirigido por Fernando Gago, que volvió a la banca tras su infarto, llegaba con la opción de poner un pie en los octavos de final. Sin embargo, para hacerlo debía superar a un equipo que tenía un invicto de cuatro partidos esta temporada sin perder frente al Bulla en 2026.

Pero lo que debía ser un fiesta terminó siendo pura amargura para el pueblo azul. Un gol en el arranque del segundo tiempo enmudeció a un Estadio Nacional que le cantó una y otra vez a la dirigencia por las polémicas en las que se han visto envueltos tras la salida de Michael Clark.

La U se estanca en la tabla y La Calera se entusiasma en la Copa Chile

La U de Chile no logra encontrar la manera de mezclar el cemento. El Bulla sumó un nuevo revés tras caer por 0 a 1 contra Unión La Calera, dejando escapar una oportunidad de para alejarse en la cima de la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile.

La U tenía la opción de escaparse como líder de la tabla de Copa Chile ante La Calera. Foto: Photosport.

En un encuentro muy parejo, como ha sido la tónica de las cuatro veces que se vieron las caras en 2026 con dos triunfos cementeros y dos empates, las cosas se definieron en el complemento. Francisco Bozzo en los 47′ se infiltró entre los centrales y quedó solo frente al arco para anotar el gol de la victoria.

Con este resultado, la U se estanca en 7 puntos en la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile. Esto, con dos partidos más por delante para poder timbrar un boleto que ahora queda al rojo vivo.

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Esto, ya que Unión La Calera se impone y alcanza al Bulla en el liderato con 7 unidades, instalándose en el segundo lugar por diferencia de gol. Con ello, se mete con todo en la pelea por la clasificación a los octavos de final del certamen.

Detrás de ellos quedan Unión San Felipe y Santiago Wanderers con 6 y 3 puntos respectivamente, aún con chances de pelea ese cupo. Eso sí, con la obligación de ganar como sea los partidos que tienen por delante.

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La U cae con Unión La Calera y deja en llamas la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile. El Romántico Viajero llega a cinco partidos en 2026 sin poder vencer a los Cementeros, que parecen haberle sacado la foto a sus puntos más débiles.

Así quedan la U y La Calera en la tabla de posiciones de Copa Chile 2026

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En resumen, la U