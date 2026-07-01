El Romántico Viajero tiene varias bajas y sorprende con su oncena para desafiar a su bestia negra esta temporada. Fernando Gago vuelve a dirigir.

La U de Chile tiene formación confirmada para enfrentar a Unión La Calera en un duelo clave en la Copa Chile 2026. Este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a los Cementeros en el Estadio Nacional y lo hará con novedades en su oncena.

El elenco estudiantil, que tendrá el esperado regreso de Fernando Gago luego de su infarto, sale a pelear por tres puntos que pueden valer oro. Y es que con ellos tomarían una distancia importante para ir asegurando la clasificación a los octavos de final del torneo.

Aún con varias bajas en sus filas, el Bulla sale con una oncena que, a diferencia de lo visto frente a Unión San Felipe en la fecha pasada, trae novedades. La principal está en el mediocampo, donde un juvenil que venía firme cede su espacio a un histórico.

La U con sorpresa en su formación contra su bestia negra en Copa Chile

La U ya tiene todo listo para salir a dar un paso clave en la Copa Chile. El Romántico Viajero recibe a Unión La Calera y lo hace con un formación que tiene una sorpresa con el regreso de Israel Poblete.

Israel Poblete vuelve a la titularidad en la formación de la U contra La Calera en la Copa Chile. Foto: Photosport.

Fernando Gago reveló la oncena frente a su bestia negra este año y ratifica a varios. El primero es Gabriel Castellón, quien se mantiene firme en la portería azul antes de la pausa.

En la defensa, la U no improvisa y apuesta por la línea de cuatro que le ha dado seguridad en los últimos partidos. Esta es con Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales.

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En el mediocampo es donde aparece la gran novedad con el regreso de Israel Poblete en reemplazo del juvenil Elías Rojas. Lucas Barrera, Agustín Arce y Javier Altamirano completan la zona de volantes azul.

Finalmente está el ataque, donde Fernando Gago no se hace problemas y mantiene a los dos de la fecha pasada. Es decir, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez serán los encargados de buscar los goles del triunfo.

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De esta forma, la U tiene formación confirmada para enfrentar a Unión La Calera por Copa Chile. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce y Javier Altamirano en el mediocampo; Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en la delantera.

Así está la U en la tabla de posiciones de Copa Chile 2026

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En resumen, la formación de la U