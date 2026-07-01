La U de Chile tiene formación confirmada para enfrentar a Unión La Calera en un duelo clave en la Copa Chile 2026. Este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a los Cementeros en el Estadio Nacional y lo hará con novedades en su oncena.
El elenco estudiantil, que tendrá el esperado regreso de Fernando Gago luego de su infarto, sale a pelear por tres puntos que pueden valer oro. Y es que con ellos tomarían una distancia importante para ir asegurando la clasificación a los octavos de final del torneo.
Aún con varias bajas en sus filas, el Bulla sale con una oncena que, a diferencia de lo visto frente a Unión San Felipe en la fecha pasada, trae novedades. La principal está en el mediocampo, donde un juvenil que venía firme cede su espacio a un histórico.
La U con sorpresa en su formación contra su bestia negra en Copa Chile
La U ya tiene todo listo para salir a dar un paso clave en la Copa Chile. El Romántico Viajero recibe a Unión La Calera y lo hace con un formación que tiene una sorpresa con el regreso de Israel Poblete.
Israel Poblete vuelve a la titularidad en la formación de la U contra La Calera en la Copa Chile. Foto: Photosport.
Fernando Gago reveló la oncena frente a su bestia negra este año y ratifica a varios. El primero es Gabriel Castellón, quien se mantiene firme en la portería azul antes de la pausa.
En la defensa, la U no improvisa y apuesta por la línea de cuatro que le ha dado seguridad en los últimos partidos. Esta es con Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales.
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En el mediocampo es donde aparece la gran novedad con el regreso de Israel Poblete en reemplazo del juvenil Elías Rojas. Lucas Barrera, Agustín Arce y Javier Altamirano completan la zona de volantes azul.
Finalmente está el ataque, donde Fernando Gago no se hace problemas y mantiene a los dos de la fecha pasada. Es decir, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez serán los encargados de buscar los goles del triunfo.
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De esta forma, la U tiene formación confirmada para enfrentar a Unión La Calera por Copa Chile. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce y Javier Altamirano en el mediocampo; Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en la delantera.
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En resumen, la formación de la U
- 1. El esperado regreso de Fernando Gago a la banca: La gran noticia emotiva y de actualidad es el retorno del director técnico Fernando Gago, quien vuelve a dirigir a la Universidad de Chile tras recuperarse de un infarto.
- 2. Modificación clave en el mediocampo con la vuelta de un histórico: A diferencia del partido anterior contra Unión San Felipe, la oncena titular presenta una sorpresa mayor en la zona de volantes. El juvenil Elías Rojas cede su lugar para el regreso del histórico Israel Poblete, quien acompañará a Lucas Barrera, Agustín Arce y Javier Altamirano.
- 3. Formación confirmada para un duelo clave en Copa Chile: El “Romántico Viajero” se juega la oportunidad de acercarse a los octavos de final de la Copa Chile 2026 este miércoles 1 de julio (20:30 horas) en el Estadio Nacional. La alineación ratificada quedó compuesta por: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Javier Altamirano; Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.