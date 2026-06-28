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Copa Chile

U de Chile vs. San Felipe: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Copa Chile

Por la cuarta jornada del Grupo D, los azules buscarán convertirse en los líderes de la zona ante los aconcagüinos que hoy ostentan esa posición.

Por Alfonso Zúñiga

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Universidad de Chile buscará ser líder del Grupo D en Copa Chile ante San Felipe.
© PhotosportUniversidad de Chile buscará ser líder del Grupo D en Copa Chile ante San Felipe.

La Copa Chile no detiene su actividad en plena época mundialista. Por la continuidad del Grupo D, se enfrentan en el Estadio Nacional dos equipos que buscan ser líderes de la zona como Universidad de Chile y Unión San Felipe.

Actualmente son los aconcagüinos quienes están en el primer puesto con seis puntos luego de tres fechas gracias a sus victorias a La Calera y Wanderers. Mientras que los azules están segundos con cuatro, tras vencer a los caturros e igualar con los cementeros.

Por segundo partido consecutivo, la U de Chile tendrá como técnico a Fabricio Coloccini, ayudante de Fernando Gago, quien se recupera del infarto que sufrió hace más de una semana tras la victoria ante O’Higginsen Liga de Primera.

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Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y San Felipe:

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Ya estamos instalados en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para vivir la continuidad del Grupo D en Copa Chile, donde la U buscará ser el líder ante quien hoy ocupa ese lugar, Unión San Felipe.

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