El Loco explicó varias cosas en su última conferencia de prensa como DT de la Celeste. Y un retirado lateral izquierdo que jugó en la Franja y el Decano salió al baile con nombre y apellido. Fue por un cargo que ostenta desde 2019 y te lo explicamos con peras y manzanas.

Marcelo Bielsa ofreció una extensa conferencia de prensa para oficializar su adiós de la selección de Uruguay luego del estrepitoso fracaso en el Mundial 2026, donde el cuadro charrúa quedó fuera en la fase de grupos. Dos empates, uno ante Arabia Saudita, otro ante Cabo Verde y una derrota ante España fueron los resultados obtenidos.

En la ocasión, el Loco comenzó su intervención con la lectura de un comunicado. Luego, él mismo fue quien abrió el espacio para la consultas. Bielsa reconoció que los futbolistas le solicitaron algunas cosas, como no dividir el entrenamiento en dos grupos y también que acortara las charlas con excesiva información.

Pero también aludió con nombre y apellido a un exjugador de Santiago Wanderers y la Universidad Católica. Un lateral izquierdo que estuvo en el Decano durante la temporada 2011 y arribó a la Franja para el año siguiente. Todo ocurrió luego de la abultada derrota ante Estados Unidos en un amistoso previo a la competencia.

Marcelo Bielsa le dijo adiós a Uruguay tras el Mundial 2026. (David Ramos/Getty Images).

“Para que todas las cosas sean explicadas y nada corra el riesgo de ser malinterpretado, después del partido vs Estados Unidos mantuve charlas con varios grupos de jugadores. Charlas en las que participó el representante en el ejecutivo de los jugadores, que es Matías Pérez”, aseguró Bielsa tras ese ruidoso 5-1.

Matías Pérez, exjugador de Santiago Wanderers, fue aludido directamente por Marcelo Bielsa. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“Ellos hablaron de estas dos cosas: la reducción de las charlas y entrenar todos juntos. Asumí un compromiso de considerar esas cosas, de hecho lo hice. Pero llegó un momento en que no fue suficiente. Lo plantearon y lo acepté. Las charlas que he dado tienen que ver con charlas colectivas sobre el rival a enfrentar y donde se explican los entrenamientos”, agregó el exseleccionador de Chile y Argentina.

Profundizó eso. “Eso lo hice para reducir el tiempo de estadía en el campo. Aparte, los jugadores me pidieron que los entrenamientos no fueran tan fraccionados. Después hubo dos charlas más: con la FIFA por los arbitrajes y uno de los héroes de la cordillera, que fue motivacional por iniciativa del preparador físico”, manifestó Marcelo Bielsa.

Vale decir, los rugbistas uruguayos que se salvaron de ese accidente en la Cordillera de Los Andes fueron parte. “Lo registré todo: nunca eran charlas superiores a los 10 minutos de video y eran fraccionadas”, apuntó el DT de 70 años.

“Revisé todo este tema: cuando un grupo hace un pedido de esta naturaleza previo al Mundial, hice muchas consultas par adaptarme a las mentalidades más jóvenes, y me recomendaron no sobreexigir la atención de los jugadores con charlas más cortas y en días distintos. Lo hice así hasta que me pidieron que prefería que eso se interrumpiera. Así lo hice”, reconoció el rosarino.

Y asumió que eso era parte del resultado posible. “El destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir esto me sirve, esto no. Esto lo prefiero y esto no”, culminó el Loco Bielsa. Pero, ¿qué hacía en esas charlas el otrora lateral izquierdo de Wanderers y la UC?

Matías Pérez en acción por Universidad Católica vs Rangers de Talca. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

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El rol de Matías Pérez, el ex UC y Wanderers que fue aludido por Marcelo Bielsa en su adiós a Uruguay post Mundial

Matías Pérez participó activamente en una reunión de Marcelo Bielsa con el plantel de Uruguay en la fase final de la preparación para el Mundial 2026. Desde 2019 que el retirado carrilero es el representante de los grupos de interés de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Vale decir, tiene la voz de los jugadores, entrenadores y árbitros uruguayos. De hecho, en la prensa charrúa lo calificaron como “uno de los hombres más fuertes en la toma de decisiones de la Celeste”. Y en una entrevista con DSports, Pérez desmintió que el plantel le haya pedido la salida de Bielsa.

Matías Pérez en su rol del representante del Comité Ejecutivo. (Foto: Diario El País).

“Ese pedido no fue verdad y le hizo mucho daño a un montón de chiquilines. Mucha presión y señalamiento por algo que no fue verdad. Tuvimos una muy buena charla con ellos y en ese intercambio, escuchamos qué cosas se pueden mejorar“, reconoció el exjugador wanderino y Cruzado.

Y prosiguió. “El entrenador lo ponemos y lo sacamos nosotros en el Comité Ejecutivo”, manifestó Matías Pérez en esa cadena televisiva en diciembre del año pasado, justo mientras se desarrollaría el sorteo de la Copa del Mundo, ceremonia a la que Bielsa determinó no acudir. Al igual que había hecho para la Copa América de 2024. De ahí que el Loco lo nombrara directamente en su adiós al seleccionado charrúa.