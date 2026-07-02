Los celestes tienen avanzadas conversaciones para sumar su primer refuerzo en el mercado invernal. Llegaría desde Defensa y Justicia, club con el que ya han hecho movidas.

O’Higgins de Rancagua no gana hace rato y necesita de forma urgente retomar la gran temporada que tuvo hasta hace pocas semanas. Por eso alistan movidas en el mercado de pases de invierno.

A la ya confirmada salida de Benjamín Schamine en el mediocampo, en el Capo de Provincia alistan un reemplazo de lujo en esa zona. Es más, están encaminadas las negociaciones para concretar su regreso al fútbol chileno.

Se trata de César Pérez, volante que vistió la camiseta de la Roja y que viene de militar en Defensa y Justicia de Argentina. Una rotura de ligamento lo borró del mapa este año y el volante busca club en Chile.

Así avanza Pérez rumbo a O’Higgins

César Pérez es el nombre que toma la delantera para ser el primer refuerzo de O’Higgins en el mercado invernal. Pese a sonar un retorno a Unión La Calera, las conversaciones avanzan con el elenco celeste para jugar Copa Sudamericana.

Pérez en su paso por la Roja /Photosport

“El capo de provincia negocia un préstamo y la probabilidad de concretarse es alta. En los próximos días se debería definir la operación“, informó el periodista Renzo Luvecce, con ojos en el mercado de pases.

Todo parece indicar que avanzan las partes, ya que Pérez pertenece a Defensa y Justicia, club que es propiedad de Christian Bragarnik, uno de los dueños del Capo. Así ocurrió antes con Francisco González y Benjamín Schamine, arribados desde el mismo elenco.

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Por ahora, tras temporadas en que fue buscado por la U y la U Católica, César Pérez se acerca a Rancagua. En O’Higgins liberaron un cupo extranjero, por lo que el plan es ocuparlo en un nuevo centrodelantero.