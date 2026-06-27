El Capo de Provincia tuvo su primera salida de fichaje que llegó este año. Además, su centrodelantero también tiene oferta para partir.

O’Higgins de Rancagua es uno de los equipos de mejor nivel en este 2026, de gran campaña internacional. Por eso era esperable que hubiera salidas en este mercado de pases invernal.

Esta vez, uno de los refuerzos más criticados del plantel dice adiós, con la idea de liberar un cupo de extranjero. Se trata del argentino Benjamín Schamine, volante de corte que pocos minutos tuvo en cancha y no respondió a su cartel.

“Benjamín Schamine, mediocampista, proveniente de O’Higgins es el nuevo refuerzo del Tomba”, informó Juan Esteban Suraci desde suelo trasandino, con ojos en la actualidad de Godoy Cruz.

Arnaldo Castillo prepara maletas desde O’Higgins

Por años criticado en O’Higgins, Arnaldo Castillo tuvo un alza en su nivel con el inicio de temporada 2026 en copas internacionales. Pese a que nuevamente ha perdido terreno como el “9” del equipo, es seguido desde el extranjero.

“Vendrían con una oferta desde Brasil por el ‘9’ del cuadro celeste, Arnaldo Castillo”, informó Diego Núñez, de Estación Celeste. El paraguayo nacionalizado chileno tiene contrato hasta fin de año y sería negocio para el club venderlo ahora.

Si bien no se especificó el equipo al que podría partir Arnaldo, en las próximas jornadas se definirá su futuro. Lo cierto es que con el adiós de Benjamín Schamine el DT Lucas Bovaglio tiene un cupo extranjero para reforzarse.

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O’Higgins jugará este domingo a las 17:00 horas por Copa Chile, donde le urge volver a los triunfos. En el Codelco El Teniente recibirá a Deportes Recoleta, en duelo que no será televisado.