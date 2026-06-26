El portero de O'Higgins dejó atrás la amargura de la derrota en Copa Chile y festejó como un hincha más la hazaña de la Tri ante Alemania.

Omar Carabalí vivió de todo el pasado jueves en el fútbol. Por un lado cayó agónicamente con O’Higgins, en la derrota 3-2 frente a Colo Colo, pero a nivel de selección tuvo una gran alegría.

Es que tras quedarse fuera del Mundial 2026 en el final, el ecuatoriano de nacimiento vivió como un hincha más el triunfazo de la Tri ante Alemania. El equipo de Sebastián Beccacece dio el gran batacazo del torneo.

Ecuador alcanzó los cuatro puntos y está a un paso de la clasificación como mejor tercero en el Mundial. Contra todo pronóstico vencieron al líder del grupo, Alemania, lo que Carabalí celebró rumbo al Estadio Monumental para jugar ante los albos.

La alegría y la pena de Carabalí en el fútbol

Omar Carabalí masticó la amargura de la derrota ante Colo Colo, pero previo a su duelo con O’Higgins tuvo una gran celebración con el triunfo de Ecuador en el Mundial. El portero festejó a su país y la gran hazaña ante Alemania.

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“Veniamos siguiéndolo ahí en el viaje (de la concentración al Estadio Monumental). Feliz por Ecuador, contento porque ahora se nos abrió una pequeña brecha y trataremos de pelearla”, dijo el portero a RedGol.

Carabalí fue escogido el mejor arquero de la Liga de Primera en el primer semestre en la gala de TNT Sports, respondiendo a su gran nivel en los últimos dos años. Por eso ya se habla de ofertas para sacarlo de O’Higgins.

En lo que respecta a la cancha, el Capo de Provincia quedó último en su grupo de Copa Chile tras la derrota ante Colo Colo. Los albos son líderes con seis puntos, Unión Española tiene cuatro, Recoleta tres y O’Higgins una unidad.