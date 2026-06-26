El Capo de Provincia ha tenido un gran año a nivel internacional, pero ahora podrían perder a una de sus estrellas.

O’Higgins perdió en su último partido de Copa Chile ante Colo Colo, pero eso no empaña en nada la destacada campaña que han realizado este año, sobre todo a nivel internacional.

El Capo de Provincia asumió el desafío de disputar la Copa Libertadores, donde eliminaron a Bahía en Brasil, para luego caer ante Tolima. En la Copa Sudamericana, superaron la fase de grupos dejando en el camino ni más ni menos que a Millonarios. Ahora esperan a Boca Juniors.

El jugador que puede partir

Uno de los responsables de la buena campaña a nivel internacional de O’Higgins es Juan Leiva. El volante ha mostrado un gran nivel en el Estadio El Teniente, siendo pieza fija para Lucas Bovaglio. Sin embargo, su futuro está en duda ante la proximidad del fin de su vínculo con el club.

ver también No es Francisco González: Colo Colo inicia contactos por joya de O’Higgins con récord mundial en 2026

“Siempre está la ambición de hacer una buena campaña para ver si sale algo más. Termino contrato a fin de año con O’Higgins, así que ahí vamos a ver qué viene. Yo estoy contento en el club y trataré de seguir dando lo mejor posible”, explicó a la prensa tras la derrota ante Colo Colo.

Leiva arribó al Capo de Provincia en 2025 y fue clave en la buena campaña que tuvo Francisco Meneghini en el club. Con la llegada de Bovaglio, mantuvo su estatus de titular, aunque pese a su rendimiento en cancha, desde la directiva no se han acercado para extender su contrato.

“Con el club no he tenido ninguna conversación para renovar. Esto es un trabajo y, ante el hecho de quedar sin contrato a final de año, uno ya empieza a ver qué viene”, cerró el zurdo formado en Deportes Concepción.

Juan Leiva podría quedar libre a fin de año. Imagen: Photosport

A los 32 años Juan Leiva vive un muy bien presente futbolístico. En el pasado ya jugó en clubes como Universidad de Chile, Universidad Católica y Cobreloa, por lo que en caso de salir de O’Higgins, sería una opción importante en el mercado del fútbol nacional.