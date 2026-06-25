El Cacique se mueve por otra de las figuras celestes en este año, quien figura en exclusivo ranking a la par de cracks como Virgil van Dijk.

Se mueve el mercado de pases en Colo Colo y también en O’Higgins. Es que los rancagüinos andan como avión este año y las grúas ya se mueven por sus figuras en época de fichajes invernales.

Al conocido interés por Francisco González, los albos dieron vuelta la página con la figura del torneo y ahora apuntan a otro de los buenos valores celestes: Felipe Faúndez. Así lo informaron desde la Ciudad Histórica.

“Hay interés y acercamientos de Colo Colo por Felipe Faúndez”, informó Javier Limardo, de Cancha Libre. El lateral diestro del Capo ha tenido un gran año, coronado con sus últimas nominaciones a la selección chiena adulta.

Ojo, Colo Colo: el increíble registro de Felipe Faúndez

Con gran rendimiento en todos los frentes que ha competido O’Higgins, Felipe Faúndez brilla hace rato como un titular en el equipo, más allá de que cumple con minutaje juvenil. Además, figura como el segundo jugador del mundo con más minutos este año.

Solo por detrás del paraguayo Gustavo Gómez, Pipe tiene 6.192 minutos jugados este año en el arsenal de partidos que disputó el Capo de Provincia. En el top ten supera a nombres como Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai, del Liverpool.

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Faúndez debutó a fines del 2024 por O’Higgins y de ahí en más no soltó la camiseta de titular. Jugó el Mundial Sub 20 en 2025 con Chile y ahora es pieza fija en la roja adulta.

Eso sí, en el Monasterio Celestes saben que es una pieza clave y deberán meterse la mano al bolsillo si quieren llevarselo. Eso, además del interés extranjero por Francisco González, quien desde Rusia ya tiene una oferta concreta.