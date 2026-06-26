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Mundial 2026

Nueva Zelanda vs. Bélgica: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026

Bélgica busca una victoria clave ante Nueva Zelanda para seguir con opciones de avanzar.

Por Franccesca Arnechino

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Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan por el liderato del Grupo G.
© GeminiNueva Zelanda y Bélgica se enfrentan por el liderato del Grupo G.

La tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026 continúa este viernes y uno de los partidos más esperados es Nueva Zelanda y Bélgica, dos selecciones que llegan obligados a sumar.

Los Kiwis viene de caer por 3-1 ante Egipto, mientras que los belgas igualaron sin goles con Irán y necesitan un triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Con Mohamed Salah los faraones vencieron por 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver – Getty

Con Mohamed Salah los faraones vencieron por 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver – Getty

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Bélgica?

Nueva Zelanda se enfrenta a Bélgica este viernes 26 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouver, por el grupo G de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo G del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Bélgica
  • Egipto
  • RI de Irán
  • Nueva Zelanda

Tabla de posiciones grupo G Mundial 2026

En resumen…

  • Nueva Zelanda vs. Bélgica jugarán por el Grupo G este viernes 26 de junio.
  • El partido comenzará a las 23:00 horas de Chile en el Estadio BC Place de Vancouver.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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