Bélgica busca una victoria clave ante Nueva Zelanda para seguir con opciones de avanzar.

La tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026 continúa este viernes y uno de los partidos más esperados es Nueva Zelanda y Bélgica, dos selecciones que llegan obligados a sumar.

Los Kiwis viene de caer por 3-1 ante Egipto, mientras que los belgas igualaron sin goles con Irán y necesitan un triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Con Mohamed Salah los faraones vencieron por 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver – Getty

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Bélgica?

Nueva Zelanda se enfrenta a Bélgica este viernes 26 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile , en el Estadio BC Place de Vancouver, por el grupo G de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo G del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Bélgica

Egipto

RI de Irán

Nueva Zelanda

Tabla de posiciones grupo G Mundial 2026

En resumen…