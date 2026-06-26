La tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026 continúa este viernes y uno de los partidos más esperados es Nueva Zelanda y Bélgica, dos selecciones que llegan obligados a sumar.
Los Kiwis viene de caer por 3-1 ante Egipto, mientras que los belgas igualaron sin goles con Irán y necesitan un triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.
Con Mohamed Salah los faraones vencieron por 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver – Getty
¿Dónde ver Nueva Zelanda vs. Bélgica?
Nueva Zelanda se enfrenta a Bélgica este viernes 26 de junio, desde las 23:00 hrs de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouver, por el grupo G de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
ver también
Uruguay vs. España: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026
Grupo G del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Bélgica
- Egipto
- RI de Irán
- Nueva Zelanda
Tabla de posiciones grupo G Mundial 2026
En resumen…
- Nueva Zelanda vs. Bélgica jugarán por el Grupo G este viernes 26 de junio.
- El partido comenzará a las 23:00 horas de Chile en el Estadio BC Place de Vancouver.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.