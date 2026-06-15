Nueva Zelanda regresa a un mundial tras 16 años, con el fenómeno de redes sociales, Tim Payne.

Irán y Nueva Zelanda pondrán en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo G. La selección asiática llega tras la polémica ausencia de Sardar Azmoun, uno de los máximos goleadores de su historia.

Mientras que los All Whites afrontan el debut con Tim Payne, como uno de los nombres más comentados de la previa, luego de transformarse en un fenómeno viral en redes sociales, con el regreso de la selección a un mundial luego de 16 años.

El neozelandés Tim Payne, debuta con la selección de Nueva Zelanda frente a Irán – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda?

España se enfrenta a Cabo Verde este lunes 15 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile , en el SoFi Stadium, Los Ángeles, California, por el grupo G de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo G del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Probable formación Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Tim Payne, Tyler Bindon, Finn Surman, Ben Old; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt.

Alex Paulsen; Tim Payne, Tyler Bindon, Finn Surman, Ben Old; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt. Proble formación Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh.

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo G del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo G del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…

Irán vs. Nueva Zelanda jugarán por el Grupo G este lunes 15 de junio.

jugarán por el este lunes 15 de junio. El partido comenzará a las 21:00 horas de Chile en el SoFi Stadium, Los Ángeles .

de Chile en el . CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.