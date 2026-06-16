Tras el vibrante empate con Nueva Zelanda, el delantero Mehdi Taremi se lanzó con todo contra la federación de su país.

En medio de un tenso ambiente en Los Ángeles, la selección de Irán hizo su debut en el Mundial 2026 y fue en un partidazo donde igualó por 2-2 ante Nueva Zelanda, en el estreno del Grupo G.

El encuentro estuvo marcado por el hecho de que Estados Unidos sólo les permitió el ingreso al país horas previas al encuentro y posterior al mismo debían salir de sus fronteras. Un hecho que agotó la paciencia de su máxima figura, el delantero Mehdi Taremi.

El ‘9’ de Irán alzó la voz después del encuentro donde criticó no sólo a la organización del Mundial 2026 por todos los problemas que les generan, sino también apuntó contra la federación de su país por lo que considera un “abandono dirigencial“.

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Feroz denuncia del capitán de Irán en el Mundial 2026

“Estamos en una mala situación y estamos cansados, porque esto viene desde hace dos meses. Hemos tenido muchos problemas, y es tan grave que está afectando a nuestro equipo. Solo queremos que haya paz”, es lo primero que expresó Taremi.

Luego, el capitán de Irán agregó que “se supone que debíamos hacer la recuperación mañana por la mañana, después volar a Tijuana y luego volveríamos a Los Ángeles otra vez. Pero ahora mismo tenemos que volver y no sé con quién hablar, porque es algo entre nuestra federación y la FIFA, y no tenemos nada”.

En esa línea, el delantero afirma que “no tenemos a nuestro presidente de la federación, a nuestro encargado de prensa, ni a nadie. Nos faltan integrantes de nuestro cuerpo técnico también que son importantes. Ahora nuestro analista hizo labor de comunicaciones. Todo es un desastre“.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la segunda fecha del Grupo G en el Mundial 2026, Irán se medirá ante Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, este domingo 21 de junio desde las 15:00 horas (de Chile).

En síntesis