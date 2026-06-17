Compañero de Lucas Cepeda es despedido del Elche: recibió condena de 8,5 años de prisión

El futbolista Rafa Mir se ha transformado en el tema más comentado en España tras ser declarado culpable por agresión.

El Elche de Lucas Cepeda enfrenta un complejo momento en este mercado de fichajes. Tras confirmar la llegada de Martín Anselmi, se ilusionaban con mantener la columna vertebral del equipo y potenciar con refuerzos de categoría.

Pero la planificación para la próxima temporada se derrumbó con la condena sobre el delantero Rafa Mir. El ariete de 28 años había sido pieza importante en la reciente Liga. Incluso fue uno de los que aplaudió la llegada de Cepeda desde Colo Colo.

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“Lucas se ha adaptado bien al equipo. Tiene condiciones interesantes. Estoy muy contento por él. Estoy seguro que será un jugador que le dará mucho al Elche”, expresó tras la llegada del chileno.

Pero a diferencia de Cepeda, la estadía de Rafa Mir acabó este miércoles tras confirmarse la condena de 8 años y medio en prisión por agresión sexual. Ante esto, el Elche decidió tomar cartas en el asunto y desvinculó al delantero.

“El Elche Club de Fútbol ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador. El Club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial”, apuntaron en escueto comunicado.

Rafa Mir, compañero de Lucas Cepeda, despedido del Elche tras canda por agresión

La condena sobre Rafa Mir se remite a la denuncia realizada en 2024. El jugador fue acusado de agresión sexual a dos mujeres, incluso las echó a la calle semi desnudas. Por esto, se determinaron siete años de prisión. A esto se sumó el delito de lesiones que contempla un año y seis meses. Por lo que en total fueron 8,5 años.

Rafa Mir fue condenado a 8,5 años de prisión y ahora Elche terminó de forma anticipada su préstamo (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Lo llamativo es que ahora el jugador debe volver a Sevilla. Pero se indica que el cuadro que tiene entre sus filas a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, buscará deshacerse el futbolista pese a que tiene aún un año de contrato por completar.

Pese a esto, desde el entorno de Rafa Mir se indica que se apelará a la sanción para lograr evitar la pena mencionada y al menos poder seguir con su carrera bajo libertad vigilada. Por lo que se avecinan días claves.