La Copa del Mundo con su desarrollo con el comienzo de la fecha 2 en los Grupo A y B, donde destaca el regreso a la acción de las locales Canadá y México.

La acción del Mundial 2026 está lejos de detenerse. Hoy jueves 18 de junio tendremos otra vez fútbol durante casi todo el día, con cuatro partidos que darán el vamos a la fecha 2 de la fase de grupos.

El balón comenzará a rodar a las 12:00 (hora de Chile) con el duelo entre República Checa y Sudáfrica en Atlanta, un compromiso de necesitados si consideramos que ambas selecciones viene de caer en su debut.

Posteriormente a las 15:00 (siempre hora de Chile) Suiza enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles, un duelo llamado a romper lo parejo que está el Grupo B tras un inicio de puros empates en esa zona.

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Ya en la tarde desde las 18:00 llegará el turno de que la local Canadá enfrente a Qatar en Vancouver. Este es otro partido clave por el Grupo B, ya que los asiáticos vienen de sorprender a todos al rescatar un agónico empate ante Suiza en su debut.

Para cerrar la jornada a las 21:00 jugará México ante Corea del Sur en Guadalajara. Este duelo, teniendo como dato que ambas selecciones vienen de ganar en su primer partido, podría darlos al flamante primer clasificado a los 16avos de final en caso de haber un vencedor.

Por suerte para los hinchas chilenos que no pudieron pagar para ver toda esta Copa del Mundo, la mitad de estos cuatro duelos partidos irán por la TV abierta de Chilevisión, señal que transmitirá 52 de los 104 compromisos de la cita planetaria.

Así se jugará el Mundial 2026 en esta jornada 18 de junio

12:00 horas | República Checa vs Sudáfrica – Grupo A

Este partido solo podrá ser visto de manera exclusiva a través de DSports, DGO y Paramount+.

15:00 horas | Suiza vs Bosnia y Herzegovina – Grupo B (Transmite CHV)

Este duelo entre combinados europeos se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, por cable será transmitido por Direct Sports y Paramount+ vía streaming.

México y Corea del Sur volverán a verse las cara en este Mundial 2026 tras enfrentarse en Rusia 2018. En esa ocasión los mexicanos ganaron por 2-1 en el Rostov Arena. | Foto: Getty Images.

18:00 horas | Canadá vs Qatar – Grupo B (Transmite CHV)

Al igual que el partido entre suizos y bosnios este duelo irá por Chilevisión en TV abierta. Además, será transmitido en DSports, DGO y Paramount+.

21:00 horas | México vs Corea del Sur – Grupo A

El segundo partido de los locales mexicanos será transmitida de manera exclusiva por D Sports lo transmitirá en TV cable y Paramount+ vía streaming.

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En síntesis