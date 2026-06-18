Ngal’ayel Mukau, jugador de la República Democrática del Congo de 21 años, aseguró que no tomaron ningún recaudo para controlar al emblema luso.

La selección de Portugal tuvo un más que decepcionante debut en este Mundial 2026. El equipo de Cristiano Ronaldo apenas empató 1-1 ante RD Congo en Houston, un resultado que encendió las alarmas en torno a un combinado llamado a ser candidato en esta cita planetaria.

Sin ir más lejos, uno de los más apuntados en el seleccionado luso está siendo CR7. Y es que el Bicho tuvo un partido para el olvido, lejos de ser protagonista y con el que completó diez compromisos sin anotar entre mundiales y Euros.

Uno que tuvo duras declaraciones en torno a Cristiano Ronaldo fue Ngal’ayel Mukau, joven futbolista del Lille de apenas 21 años, quien en charla con TNT Sports Brasil sorprendió a todos al revelar que no tomaron ningún recaudo para controlar al emblema luso.

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Jugador del RD Congo apunta a la edad de Cristiano Ronaldo

Al ser consultado sobre algún plan para contener a la leyenda del Real Madrid, Mukau simplemente se limitó a responder que “la verdad que no”.

“Sabemos que ya no es el mismo. Ha envejecido un poco. Pero sigue siendo uno de los más grandes… Le tengo mucho respeto. Obviamente cuando uno llega a esa edad no es lo mismo. No se pueden hacer los mismos esfuerzos, pero todavía tengo mucho respeto por él”, agregó Mukau.

Cristiano Ronaldo no pudo brillar en su debut en el Mundial 2026 con Portugal. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que tras este empate Portugal ahora enfrentará este domingo 21 de junio a Uzbekistán en Houston. Los asiáticos viene de caer por 3-1 ante Colombia, por lo que si duda será un duro escollo para los lusos.

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