Coquimbo Unido tendrá este miércoles un duelo clave ante Platense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
La serie está igualada 1-1 tras el partido de ida, por lo que los Piratas buscarán aprovechar la localía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, para quedarse con la clasificación a cuartos de final.
Platense, en tanto, intentará dar la sorpresa como visitante y repetir parte de lo mostrado en el primer encuentro.
Coquimbo Unido enfrentará la revancha con Platense por Copa Libertadores – Photosport
¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Platense?
Coquimbo Unido y Platense, juegan este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores.
El partido entre Piratas y El Calamar, será transmitido a través de la señal de ESPN 5 y de manera online, a través de Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.
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Estos son en los canales según tu cableoperador:
ESPN 5
- VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
- DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
- Claro:177 (SD) – 477 (HD)
- Entel: 218 (HD)
- Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
- TU VES: 516 (SD)
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores
En resumen…
- Coquimbo Unido enfrentará a Platense este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas.
- El partido por Copa Libertadores se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
- ESPN 5 y Disney+ Premium transmitirán la vuelta de los octavos de final.