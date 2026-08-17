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Copa Libertadores

Coquimbo Unido vs. Platense: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Copa Libertadores

Coquimbo Unido se jugará la revancha ante Platense por octavos de final del torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Platense visita a Coquimbo Unido en la revancha por Copa Libertadores 2026.
© PhotosportPlatense visita a Coquimbo Unido en la revancha por Copa Libertadores 2026.

Coquimbo Unido tendrá este miércoles un duelo clave ante Platense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

La serie está igualada 1-1 tras el partido de ida, por lo que los Piratas buscarán aprovechar la localía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, para quedarse con la clasificación a cuartos de final.

Platense, en tanto, intentará dar la sorpresa como visitante y repetir parte de lo mostrado en el primer encuentro.

Coquimbo Unido enfrentará la revancha con Platense por Copa Libertadores – Photosport

Coquimbo Unido enfrentará la revancha con Platense por Copa Libertadores – Photosport

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Platense?

Coquimbo Unido y Platense, juegan este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores.

El partido entre Piratas y El Calamar, será transmitido a través de la señal de ESPN 5 y de manera online, a través de Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Coquimbo Unido deja abierta la serie ante Platense: ¿qué necesita para avanzar en Copa Libertadores?

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

En resumen…

  • Coquimbo Unido enfrentará a Platense este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas.
  • El partido por Copa Libertadores se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
  • ESPN 5 y Disney+ Premium transmitirán la vuelta de los octavos de final.
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