Pronósticos Coquimbo Unido vs Platense: el Pirata quiere meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Platense, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Platense Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Coquimbo Unido y Platense llegan con tendencia al gol de ambos bandos, pues el mercado se cumplió en tres de los últimos cuatro partidos del Pirata y en cuatro de los seis del Calamar. bet365 2.20 Pronóstico Anotará o conseguirá una asistencia: Guido Vadalá Guido Vadalá fue decisivo en la ida, al marcar el empate en apenas 29 minutos. Además, suma tres goles y una asistencia en seis apariciones por la Copa Libertadores. bet365 2.75 Pronóstico Total de goles de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 Coquimbo Unido anotó en cinco de sus siete segundos tiempos en Libertadores y en los tres jugados como local. Platense, además, recibió goles después del descanso en cinco partidos. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 19 de agosto, a las 18:00 horas (hora de Chile), en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido será local ante Platense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la ida, Guido Vadalá puso el empate agónico para el conjunto pirata, que el fin de semana pudo descansar para llegar con más energía a la búsqueda del boleto a los cuartos de final. El Calamar, en cambio, igualó 1-1 con Boca Juniors en condición de local.

En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Platense, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Copa Libertadores.

Serie abierta en el Francisco Sánchez Rumoroso

En tres de los últimos cuatro partidos de Coquimbo Unido, los dos elencos anotaron al menos un gol.

En cuatro de los recientes seis cotejos de Platense, también se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.20 en bet365

Vadalá puso el empate en Argentina

Guido Vadalá fue suplente en la ida disputada la semana pasada y, con solo 29 minutos en cancha, puso el empate de manera agónica para que el Pirata rescatara un punto y pueda definir la serie en casa con mayor tranquilidad.

El delantero argentino lleva tres goles y una asistencia en sus seis apariciones en la competencia continental.

Anotará o conseguirá una asistencia: Guido Vadalá – 2.75 en bet365

El Pirata puede aprovechar en el segundo tiempo

Esta temporada, el aurinegro ha sido efectivo tras el descanso en la Copa Libertadores: marcó en cinco de los siete segundos tiempos que disputó. Como local en el Francisco Sánchez Rumoroso, anotó en la segunda mitad en sus tres compromisos en el certamen.

El elenco argentino, por su parte, recibió al menos un gol en el complemento en cinco de sus siete encuentros en la competencia.

Total de goles de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.90 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Platense Cuotas ofrecidas por bet365 Coquimbo Unido 2.30 bet365 Empate 3.30 bet365 Platense 3.10 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Coquimbo Unido vs Platense: últimos partidos