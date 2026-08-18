Pronósticos Coquimbo Unido vs Platense: el Pirata quiere meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

Pronósticos: Coquimbo Unido vs Platense
Este miércoles 19 de agosto, a las 18:00 horas (hora de Chile), en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido será local ante Platense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En la ida, Guido Vadalá puso el empate agónico para el conjunto pirata, que el fin de semana pudo descansar para llegar con más energía a la búsqueda del boleto a los cuartos de final. El Calamar, en cambio, igualó 1-1 con Boca Juniors en condición de local.
En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Platense, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en la Copa Libertadores.
Serie abierta en el Francisco Sánchez Rumoroso
En tres de los últimos cuatro partidos de Coquimbo Unido, los dos elencos anotaron al menos un gol.
En cuatro de los recientes seis cotejos de Platense, también se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.
Ambos equipos anotarán: Si – 2.20 en bet365
Vadalá puso el empate en Argentina
Guido Vadalá fue suplente en la ida disputada la semana pasada y, con solo 29 minutos en cancha, puso el empate de manera agónica para que el Pirata rescatara un punto y pueda definir la serie en casa con mayor tranquilidad.
El delantero argentino lleva tres goles y una asistencia en sus seis apariciones en la competencia continental.
Anotará o conseguirá una asistencia: Guido Vadalá – 2.75 en bet365
El Pirata puede aprovechar en el segundo tiempo
Esta temporada, el aurinegro ha sido efectivo tras el descanso en la Copa Libertadores: marcó en cinco de los siete segundos tiempos que disputó. Como local en el Francisco Sánchez Rumoroso, anotó en la segunda mitad en sus tres compromisos en el certamen.
El elenco argentino, por su parte, recibió al menos un gol en el complemento en cinco de sus siete encuentros en la competencia.
Total de goles de Coquimbo Unido en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.90 en bet365
Cuotas: Coquimbo Unido vs Platense
Historial de Coquimbo Unido vs Platense: últimos partidos
- Platense 1-1 Coquimbo Unido (Copa Libertadores 2026)