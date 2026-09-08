Pronósticos Liverpool vs Atlético de Madrid: Anfield recibe un partidazo en el comienzo de la Champions League

Análisis y pronósticos de Liverpool vs Atlético de Madrid por la Champions League. Descubre las mejores apuestas, cuotas y datos clave del partido.

El pronóstico de Liverpool vs Atlético de Madrid anticipa un duelo clave en la primera jornada de la Champions League. Los Reds buscan imponer su localía en Anfield ante un rival que llega con dudas.

El encuentro, válido por la fase de grupos de la máxima competición europea, se disputará el miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Liverpool vs Atlético de Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Liverpool Liverpool solo perdió uno de sus últimos diez partidos en Anfield y suma cuatro victorias ante Atlético. Además, llega tras ganar, mientras los españoles vienen de una derrota. bet365 1.70 Pronóstico Total de goles de Liverpool: Más de 1.5 goles Liverpool superó 1.5 goles en siete de sus últimos nueve partidos y marcó al menos dos ante Atlético en sus últimos cuatro duelos en Anfield. Además, la defensa visitante concedió seis tantos recientemente. bet365 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Liverpool vs Atlético de Madrid

El Liverpool ha marcado en sus tres partidos de la Premier League esta temporada, con un total de seis goles.

ha marcado en sus tres partidos de la esta temporada, con un total de seis goles. El Atlético de Madrid viene de una dura derrota por 3-0 ante el Athletic Club en LaLiga , donde no logró anotar por primera vez en siete partidos.

viene de una dura derrota por 3-0 ante el en , donde no logró anotar por primera vez en siete partidos. Los Reds han ganado sus últimos cuatro enfrentamientos directos contra el Atlético de Madrid.

Alexander Isak, delantero del Liverpool, ha anotado tres goles en los primeros tres partidos de la temporada en la liga inglesa.

Cuotas 1X2 Cuotas: Liverpool vs Atlético de Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Liverpool 1.70 bet365 Empate 4.00 bet365 Atlético de Madrid 4.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Atlético de Madrid

El Liverpool llega a su debut en la Champions League con un estado de forma ascendente. Aunque comenzaron la temporada con dos empates, su reciente victoria por 2-0 sobre el Ipswich Town como visitante les ha dado confianza. El equipo de Andoni Iraola ha demostrado una gran capacidad ofensiva y busca consolidar su defensa, que logró su primera valla invicta del año.

Por su parte, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone arriba a Anfield con incertidumbre. Tras un buen inicio en LaLiga con siete puntos en tres partidos, la contundente derrota por 3-0 ante el Athletic Club encendió las alarmas. Los Colchoneros mostraron debilidades defensivas y una falta de contundencia en ataque que deberán corregir para competir en un escenario tan exigente.

Nuestra apuesta segura: Liverpool gana

Las noches de Champions en Anfield tienen una mística especial, y el Liverpool suele hacerse fuerte en casa. El equipo inglés solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos como local y cuenta con un historial reciente muy favorable contra el Atlético, con cuatro victorias consecutivas. La derrota de los españoles el fin de semana pasado contrasta con el triunfo de los Reds, lo que inclina la balanza hacia el lado local.

Considerando la solidez de los Reds en Anfield y el momento de dudas del equipo de Simeone, la cuota por la victoria del Liverpool representa una opción sólida. Es el pronóstico más probable para este debut europeo.

Apuesta 1 | Liverpool vs Atlético de Madrid – Resultado final: Liverpool – 1.70 en bet365

Apuesta de valor: Liverpool anota más de 1.5 goles

El poder ofensivo del Liverpool es su principal arma. Han marcado más de 1.5 goles en siete de sus últimos nueve partidos y cuentan con un Alexander Isak en estado de gracia. Históricamente, los Reds le han anotado al menos dos goles al Atlético en sus últimos cuatro duelos en Anfield.

La defensa del Atlético ha mostrado fragilidad, concediendo seis goles en sus últimos tres encuentros y sufriendo la baja de un pilar como José María Giménez. Esta combinación de factores sugiere que el Liverpool tendrá múltiples oportunidades para marcar, haciendo que esta cuota sea muy atractiva.

Apuesta 2 | Liverpool vs Atlético de Madrid – Total de goles de Liverpool: Más de 1.5 goles – 1.61 en bet365

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Alineaciones probables en Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak.

Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak. Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Lee.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Liverpool vs Atlético de Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico Liverpool vs Atlético de Madrid?

El Liverpool es el claro favorito para ganar el partido, según las cuotas y su sólido historial como local en la Champions League, además de su racha de victorias directas contra el Atlético.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en el estadio de Anfield. La información sobre la transmisión televisiva debe ser confirmada.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.61 para que el Liverpool anote más de 1.5 goles ofrece un excelente valor, considerando la potencia ofensiva de los locales y las recientes debilidades defensivas del Atlético de Madrid.

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