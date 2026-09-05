Pronósticos Palestino vs Universidad de Concepción: los Árabes quieren seguir firmes en la pelea por las copas

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Palestino vs Universidad de Concepción, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Palestino vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Palestino + Total de goles de Palestino en la primera mitad: Más de 0.5 Palestino llega fuerte como local, con seis victorias en 10 partidos y goles en la primera mitad de tres de sus cuatro juegos recientes, todos saldados con triunfos. bet365 2.12 Pronóstico Total de goles de Universidad de Concepción en la segunda mitad: Menos de 0.5 El Campanil marcó solo siete goles en segundos tiempos y apenas una vez como visitante tras el descanso; además, Palestino recibió únicamente cinco tantos en sus 10 localías. bet365 1.66 Pronóstico Tiros de esquina de Palestino: Menos de 5.5 Los Árabes promedian solo 3,9 córners a favor como locales y registraron menos de seis en ocho de sus 10 partidos disputados en casa durante el torneo. bet365 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 6 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino recibirá a Universidad de Concepción por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Los Árabes tienen 33 puntos y marchan quintos, con aspiraciones de clasificar a las copas internacionales de la próxima temporada. Además, respaldan su candidatura con su buen rendimiento como local, donde son el segundo equipo con mejor campaña: han conseguido 21 de 30 puntos posibles. El Campanil, en tanto, está al borde de la zona roja con 22 puntos. Apenas consiguió una victoria en sus últimos nueve encuentros, de los cuales perdió seis.

En la antesala del desafío, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Palestino vs Universidad de Concepción, para que consideres a la hora de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Palestino y Universidad de Concepción llegan con realidades opuestas

Palestino es favorito para este partido, respaldado por sus buenos resultados en condición de local: seis victorias, tres empates y una sola derrota. En tres de sus cuatro juegos más recientes en casa, logró anotar al menos un gol en la primera mitad y terminó ganando.

Universidad de Concepción registra seis derrotas en sus siete presentaciones más recientes en el Campeonato Nacional. Lleva cuatro caídas consecutivas como visitante, encajando goles en la primera mitad en tres de esos cuatro cotejos. Además, en ocho de sus 11 compromisos fuera de casa, recibió al menos un tanto durante los primeros 45 minutos.

Resultado final: Palestino + Total de goles de Palestino en la primera mitad: Más de 0.5 – 2.12 en bet365

El complemento puede ser una pesadilla para el Campanil

El Campanil es el equipo de la Liga de Primera con menos goles en el segundo tiempo, con apenas siete conquistas. Marcó solo en cinco de sus 21 complementos. Como visitante, únicamente anotó tras el descanso en una ocasión: fue por duplicado ante Ñublense.

El cuadro árabe, por su parte, está entre los cuatro equipos que menos tantos han recibido como local en las segundas mitades, con solo cinco goles encajados en 10 partidos.

Total de goles de Universidad de Concepción en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 1.66 en bet365

Pocos córners para los Árabes a pesar de la localía

Los Árabes cuentan con el tercer promedio más bajo de córners a favor en condición de local, con 3,9 por partido. En ocho de sus 10 juegos en casa, registraron menos de seis saques de esquina.

Tiros de esquina de Palestino: Menos de 5.5 – 2.10 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Palestino vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por bet365 Palestino 1.61 bet365 Empate 3.70 bet365 Universidad de Concepción 4.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Palestino vs Universidad de Concepción: últimos partidos