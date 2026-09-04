El delantero chileno ya cuenta con los permisos necesarios para competir en la liga sueca, y está a disposición del equipo para poder debutar este lunes.

Si bien hace unas semanas ya forma parte de la disciplina del AIK Solna, el delantero chileno Lucas Assadi todavía no podía hacer su estreno en la Liga de Suecia, ya que no contaba con el permiso de trabajo necesario para jugar allí.

Hasta el día miércoles, en los canales oficiales del club se señalaba que el ex Universidad de Chile estaba “esperando su visa”, necesaria para estrenarse dentro de la cancha, pues ya estaba entrenando a la par de sus compañeros y a las órdenes del técnico español José Riveiro.

Según reveló Radio ADN, Assadi recibió de manera formal su respectivo permiso de trabajo, que le permitirá debutar en la Allsvenskan. Así las cosas, será decisión del DT si lo incluye en la lista de citados para el próximo duelo del AIK, este lunes 7 de septiembre ante Malmö.

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Assadi recibe luz verde para debutar en Suecia

Fue el viernes 22 de septiembre que desde la U dieron a conocer la venta definitiva del ’10’ al cuadro escandinavo que pagó US$2.3 millones de dólares por el 85 por ciento de su pase, con un contrato que se extiende hasta el 31 de diciembre del 2030.

“Cuando supe del interés y después de hablar con el entrenador del club, José Riveiro, y el resto del cuerpo técnico, tuve la absoluta certeza de que este es el paso perfecto en mi carrera futbolística y, por lo tanto, nunca he tenido ninguna duda”, reveló Assadi al sitio oficial del AIK.

Desde su debut en los azules, el 26 de junio del 2021 hasta su despedida del club, el creativo disputó un total de 7.033 minutos en cancha durante 151 encuentros, en los que registró 20 goles y 15 asistencias. Además, ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

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¿Cuándo sería el debut del chileno?

Por la jornada 20 de la Liga de Suecia, el AIK Solna de Lucas Assadi visitará al Malmö en el Eleda Stadion, este lunes 7 de septiembre desde las 14:00 horas (de Chile).

En síntesis