El delantero chileno continuará su carrera en Argentina y fue oficializado como nueva incorporación del Globo.

Bruno Barticciotto tiene nuevo equipo. El atacante chileno fue oficializado como flamante refuerzo de Huracán, club al que llega para iniciar una nueva etapa de su carrera en el fútbol argentino.

El Globo informó que la llegada del delantero se dio mediante un préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque su estadía podría extenderse más allá del término de la presente temporada.

El acuerdo contempla la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional, además de incluir una opción de compra por el pase del futbolista.

De esta manera, Barticciotto se convirtió en una de las incorporaciones que Huracán consiguió cerrar durante las últimas horas del mercado de fichajes.

Huracán oficializa el fichaje de Bruno Barticciotto.

Bruno Barticciotto sigue los pasos de su padre en Huracán

La llegada del atacante de 25 años también tiene un componente especial por la historia de su familia. Marcelo Barticciotto, padre del delantero, también defendió la camiseta de Huracán durante su carrera como futbolista.

Ahora Bruno tendrá la posibilidad de escribir su propia historia en el conjunto de Parque Patricios y buscar continuidad en una nueva aventura dentro del fútbol trasandino.

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Su llegada a Huracán representa otro desafío para el delantero chileno, que buscará ganarse rápidamente un lugar y sumar protagonismo durante los últimos meses de 2026.

El acuerdo, además, deja abierta la posibilidad de una permanencia más extensa. Si su paso convence al Globo, existe la alternativa de prolongar el préstamo durante 2027, además de la mencionada opción para adquirir definitivamente su pase.

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En resumen…