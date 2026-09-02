Darío Osorio ya es nuevo jugador del Crystal Palace y podría tener rápidamente su primera oportunidad en Inglaterra.

La espera podría ser muy corta para Darío Osorio. El seleccionado chileno fue oficializado como nuevo refuerzo del Crystal Palace y ahora todas las miradas apuntan a cuándo podría producirse su esperado debut en la Premier League.

El formado en Universidad de Chile llega al conjunto londinense a préstamo por una temporada desde el FC Midtjylland, con una opción de compra obligatoria para mediados de 2027 por una cifra superior a los 26 millones de euros.

El extremo de 22 años aterriza además con ritmo competitivo. El domingo disputó los 90 minutos en el empate 1-1 del Midtjylland frente a Silkeborg IF, por lo que podría aparecer rápidamente entre las alternativas del entrenador Pierre Sage.

Darío Osorio fue confirmado como fichaje de las Águilas y estará en la Premier League inglesa.

¿Cuándo podría debutar Darío Osorio en Crystal Palace?

La primera oportunidad de Osorio podría ser este sábado 5 de septiembre, desde las 10:00 hrs. de Chile, cuando Crystal Palace visite al Fulham por la tercera jornada de la Premier League en Craven Cottage.

Por ahora, la presencia del chileno no está confirmada, por lo que habrá que esperar la convocatoria y posterior formación del técnico para saber si tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos en Inglaterra.

El encuentro tendrá además un condimento especial, ya que Fulham fue mencionado entre los clubes que habían mostrado interés por Osorio antes de concretarse su llegada a las Águilas.

ver también El mensaje de Lucas Assadi para Darío Osorio en las redes sociales del Crystal Palace

¿Dónde ver Fulham vs. Crystal Palace EN VIVO?

El posible debut de Darío Osorio en la Premier League se podrá seguir en Chile a través de ESPN vía streaming por Disney+ Premium.

En los siguientes canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

El partido también será importante para ambos equipos, que llegan buscando sus primeros puntos después de comenzar el campeonato con dos derrotas.

En resumen…

Fulham vs Crystal Palace se juega el sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas de Chile .

se juega el sábado 5 de septiembre a las . Darío Osorio podría debutar , aunque su presencia todavía no está confirmada.

, aunque su presencia todavía no está confirmada. El encuentro se podrá seguir en Chile por ESPN vía Disney+ Premium.